Санкт-Петербург, 15 мая, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Ничто не должно помешать станции метро «Беговая», на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга, открыться для пассажиров до начала чемпионата мира по футболу. Об этом заявил 15 мая директор Автономной некоммерческой организации «Транспортная дирекция 2018» Кирилл Поляков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вестибюль метро «Новокрестовская»

Напомним, станции «Новокрестовская» и «Беговая» должны были открыться 29 апреля, но подготовить их к этому сроку не успели. В воскресенье, 13 мая, с 10:00 до 19:00, для пассажиров в тестовом режиме впервые работала «Новокрестовская», у стадиона «Санкт-Петербург».

О точной дате открытия «Беговой» не сообщалось, в СМИ появилась информация о подтоплении грунтов станции, а также о том, что она вовсе может не работать в течение всего предстоящего чемпионата мира по футболу.

«Не хочу отнимать хлеб у моих петербургских коллег. В наших планах — до 1 июня «Новокрестовская» должна заработать в полном объеме. Когда они захотят официально организовать для горожан торжественное открытие станций «Новокрестовская» и «Беговая» — это исключительно городская задача. Я уверен, что они хотят сделать праздник, и когда они захотят сделать этот праздник, должны решать сами», — сказал Кирилл Поляков.

Сомнений по поводу функциональности «Беговой» на период ЧМ-2018 он не разделил.

«А что с ней может случиться? Я ногами там все прошел. Мне там понравилось», — заметил Поляков.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Новокрестовскую» возвели за 30 млрд рублей на намыве за стадионом на Крестовском острове. Затем зеленая (третья) линия метро продолжится станцией «Беговая», которая находится на улице Савушкина.

Две новые станции подземки могут не только не разгрузить транспортные потоки, но, по мнению некоторых экспертов, усугубить ситуацию, осложнить положение отдаленных районов и даже повысить стоимость проезда для всех жителей города.