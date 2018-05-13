На матч через «Новокрестовскую» в Петербурге: жара, пыль, заборы

Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Станцию метро «Новокрестовская», построенную специально для обслуживания нового стадиона в период чемпионата мира, в Петербурге решили опробовать заранее. Изначально предполагалось, что ее, как и еще одну новую станцию «Беговая», откроют еще 29 апреля под матч «Зенит» — ЦСКА, но в последний момент всё отменилось. И сегодня стало понятно, почему, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Беговая» закрыта для пассажиров до сих пор, о ее перспективах пока ничего не ясно.

«Новокрестовская» же сегодня, 13 мая, принимала пассажиров со стороны «Рыбацкого» с 10 утра. Обозначения в сторону «Беговой» уже существуют, но туда поезда не ходят. По иронии, лампочки на специальных схемах в самих вагонах напротив «Новокрестовской» и «Беговой» не зажигаются, а конечной вообще значится «Василеостровская».

Уже за два часа до матча — в районе полудня — на новую станцию прибывали заполненные вагоны. Любопытствующие граждане принимались бродить по «Новокрестовской», на платформах дежурили полицейские и сотрудники метро, но они не мешали людям исследовать пространство.

Станция выполнена в приятных оттенках глубокого синего и зеленого, украшена стильными 3D-панно с интересными пейзажами. Пожалуй, дизайн «Новокрестовской», если сравнивать с последними введенными станциями — «Бухарестской», «Международной» и «Адмиралтейской» — выигрывает за счет сдержанности и невычурности, за что раньше можно было похвалить разве что «Обводный канал» и «Волковскую».

Но особо дотошные горожане могли заметить и подозрительные пятна на облицовочной плитке. Кое-где пассажиров встречали рабочие в касках, которые тихонько в уголке продолжали работать — видимо, тоже над плиткой.

Интуитивной станцию для петербуржцев тоже не назовешь — на противоположную платформу можно попасть только по лестнице или с помощью эскалатора, но к этому легко привыкнуть.

Зато при выходе пассажира одолевают противоречивые чувства: с одной стороны, за спиной — прекрасный вид на залив. С другой стороны — ты попадаешь то ли на заасфальтированную парковку, то ли на стройплощадку, то ли в колонию строгого режима.

По каким-то причинам власти решили перекрыть проход к стадиону по левой стороне, то есть попасть к метро со стороны Яхтенного моста тоже невозможно. Для этого нужно обойти всю чашу стадиона целиком.

Таким образом, срезать путь и сразу подойти к своим секторам от «Новокрестовской» горожане не могут. Их путь длиной около 2 км пролегает по мосту сомнительных функциональных и эстетических достоинств — сооружение из металла и бетона, которое огибает чашу справа от вестибюля метро.

Чем ближе к стадиону, тем более справедливым становится сравнение со стройкой в исправительной колонии.

Тройные ряды заборов, брошенные «на задворках» ограждения, экскаваторы, горы песка, даже скамейки и клубки проводов — всё отлично просматривается с моста. Вокруг нет ни тени от несуществующих деревьев, ни даже травы, жар от асфальта идет такой, что об июльских матчах Мундиаля страшно даже подумать.

Каким волшебным образом побережье Крестовского острова будет благоустроено за оставшиеся до чемпионата недели — остается догадываться.

Воды, конечно же, на километры вокруг стадиона купить негде, единственная передвижная торговая точка предлагает атрибутику «Зенита» за 700−900 рублей.

Некоторые петербурженки, и молодые, и пожилые, ошибочно восприняли поход на матч через новую станцию метро как праздник и одели платья и босоножки на каблуках. К концу пути на них было жалко смотреть. Дедушки отдыхали, опершись на ограждения. Маленькие мальчики ныли, что натерли ноги, а потому заботливый отец даже собирался бежать к скорой за пластырем.

Обойдя все возможные заборы и потратив более получаса для того, чтобы попасть к нужному сектору, горожане попадали в очереди на вход. И постепенно начинали раздражаться, потому что вещи каждого прогоняли через рентген, а тщательности досмотра позавидовали бы аэропорты — лент явно не хватало.

Параллельно горожане обсуждали увиденное на «Новокрестовской». Кое-кто сходился на мысли: в следующий раз добираться через «Крестовский остров». Там полчаса идти нужно хотя бы через парк.

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