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На матч через «Новокрестовскую» в Петербурге: жара, пыль, заборы

Общество

Вряд ли можно представить себе что-то менее приятное, чем прогулка от новой станции метро к новому стадиону

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На матч через «Новокрестовскую» в Петербурге: жара, пыль, заборы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вход в «Новокрестовскую»

Санкт-Петербург, 13 мая 2018, 14:46 — REGNUM  Станцию метро «Новокрестовская», построенную специально для обслуживания нового стадиона в период чемпионата мира, в Петербурге решили опробовать заранее. Изначально предполагалось, что ее, как и еще одну новую станцию «Беговая», откроют еще 29 апреля под матч «Зенит» — ЦСКА, но в последний момент всё отменилось. И сегодня стало понятно, почему, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Обновленная схема метро
Дарья Драй © ИА REGNUM
Обновленная схема метро

«Беговая» закрыта для пассажиров до сих пор, о ее перспективах пока ничего не ясно.

«Новокрестовская» же сегодня, 13 мая, принимала пассажиров со стороны «Рыбацкого» с 10 утра. Обозначения в сторону «Беговой» уже существуют, но туда поезда не ходят. По иронии, лампочки на специальных схемах в самих вагонах напротив «Новокрестовской» и «Беговой» не зажигаются, а конечной вообще значится «Василеостровская».

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В вагоне метро
Дарья Драй © ИА REGNUM
В вагоне метро

Уже за два часа до матча — в районе полудня — на новую станцию прибывали заполненные вагоны. Любопытствующие граждане принимались бродить по «Новокрестовской», на платформах дежурили полицейские и сотрудники метро, но они не мешали людям исследовать пространство.

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Вестибюль метро «Новокрестовская»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вестибюль метро «Новокрестовская»

Станция выполнена в приятных оттенках глубокого синего и зеленого, украшена стильными 3D-панно с интересными пейзажами. Пожалуй, дизайн «Новокрестовской», если сравнивать с последними введенными станциями — «Бухарестской», «Международной» и «Адмиралтейской» — выигрывает за счет сдержанности и невычурности, за что раньше можно было похвалить разве что «Обводный канал» и «Волковскую».

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Вестибюль метро «Новокрестовская»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вестибюль метро «Новокрестовская»

Но особо дотошные горожане могли заметить и подозрительные пятна на облицовочной плитке. Кое-где пассажиров встречали рабочие в касках, которые тихонько в уголке продолжали работать — видимо, тоже над плиткой.

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Плохо уложенная плитка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Плохо уложенная плитка

Интуитивной станцию для петербуржцев тоже не назовешь — на противоположную платформу можно попасть только по лестнице или с помощью эскалатора, но к этому легко привыкнуть.

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Вестибюль метро «Новокрестовская»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вестибюль метро «Новокрестовская»

Зато при выходе пассажира одолевают противоречивые чувства: с одной стороны, за спиной — прекрасный вид на залив. С другой стороны — ты попадаешь то ли на заасфальтированную парковку, то ли на стройплощадку, то ли в колонию строгого режима.

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Вестибюль метро «Новокрестовская»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вестибюль метро «Новокрестовская»

По каким-то причинам власти решили перекрыть проход к стадиону по левой стороне, то есть попасть к метро со стороны Яхтенного моста тоже невозможно. Для этого нужно обойти всю чашу стадиона целиком.

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Яхтенный мост
Дарья Драй © ИА REGNUM
Яхтенный мост
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ЗСД
Дарья Драй © ИА REGNUM
ЗСД

Таким образом, срезать путь и сразу подойти к своим секторам от «Новокрестовской» горожане не могут. Их путь длиной около 2 км пролегает по мосту сомнительных функциональных и эстетических достоинств — сооружение из металла и бетона, которое огибает чашу справа от вестибюля метро.

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Метро «Новокрестовская»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Метро «Новокрестовская»

Чем ближе к стадиону, тем более справедливым становится сравнение со стройкой в исправительной колонии.

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Стадион «Новая Арена»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Стадион «Новая Арена»

Тройные ряды заборов, брошенные «на задворках» ограждения, экскаваторы, горы песка, даже скамейки и клубки проводов — всё отлично просматривается с моста. Вокруг нет ни тени от несуществующих деревьев, ни даже травы, жар от асфальта идет такой, что об июльских матчах Мундиаля страшно даже подумать.

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Стадион «Новая Арена» и строительный кран
Дарья Драй © ИА REGNUM
Стадион «Новая Арена» и строительный кран

Каким волшебным образом побережье Крестовского острова будет благоустроено за оставшиеся до чемпионата недели — остается догадываться.

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Строительный мусор
Дарья Драй © ИА REGNUM
Строительный мусор

Воды, конечно же, на километры вокруг стадиона купить негде, единственная передвижная торговая точка предлагает атрибутику «Зенита» за 700−900 рублей.

Некоторые петербурженки, и молодые, и пожилые, ошибочно восприняли поход на матч через новую станцию метро как праздник и одели платья и босоножки на каблуках. К концу пути на них было жалко смотреть. Дедушки отдыхали, опершись на ограждения. Маленькие мальчики ныли, что натерли ноги, а потому заботливый отец даже собирался бежать к скорой за пластырем.

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Мост-проход к стадиону
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мост-проход к стадиону
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Болельщик Зенита
Дарья Драй © ИА REGNUM
Болельщик Зенита
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Мост-проход к стадиону
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мост-проход к стадиону

Обойдя все возможные заборы и потратив более получаса для того, чтобы попасть к нужному сектору, горожане попадали в очереди на вход. И постепенно начинали раздражаться, потому что вещи каждого прогоняли через рентген, а тщательности досмотра позавидовали бы аэропорты — лент явно не хватало.

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Яхтенный мост
Дарья Драй © ИА REGNUM
Яхтенный мост

Параллельно горожане обсуждали увиденное на «Новокрестовской». Кое-кто сходился на мысли: в следующий раз добираться через «Крестовский остров». Там полчаса идти нужно хотя бы через парк.

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Проходы к стадионы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проходы к стадионы

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Читайте ранее в этом сюжете: «Это подарок от губернатора»: в Петербурге откроют станцию метро и мост

regnum author Карина Саввина, Дарья Драй
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Строительство метрополитена
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