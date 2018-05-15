Москва, 15 мая, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Об идее распределения бюджетников после окончания вуза в госучреждения слышали 49% жителей России. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Творец науки

По мнению 27% респондентов, в первую очередь это нужно для того, чтобы равномерно распределить молодых специалистов по стране.

Это поможет решить проблемы безработицы, даст гарантию трудоустройства (15%), а также привлечет молодых людей работать по специальности (9%).

Идея обязательного распределения после получения бесплатного высшего образования нашла поддержку у 74% жителей России.

При этом в поддержку предложения высказываются 42% молодых людей в возрасте 18−24 года («против» — 37%), в группе 25−34-летних — 61%, среди 45-летних и старше — 83%.

Также реже соглашаются с идеей обязательного распределения после вуза жители Москвы и Санкт-Петербурга (68%) — в сравнении с жителями сёл (77%).

Идею «наказания рублем» за отказ от работы по распределению в государственных структурах поддерживают 61% опрошенных, 37% — нет (среди 18−24-летних — 28% — «за», 57% — «против»).

Опрос проведен 2−3 мая 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 2000 респондентов.

Подробнее на эту тему: Выпускников вузов хотят обязать работать по специальности до шести лет

Как сообщает ИА REGNUM, студентов бюджетных отделений хотят обязать отрабатывать дипломы в органах власти, госкомпаниях, государственных организациях.

Законопроект об этом внесен в Госдуму РФ. Если человек учился по программам бакалавриата, то работать придется не менее четырех лет, по программам специалитета — не менее пяти, по программам магистратуры — не менее шести лет.

Читайте также: Жители РФ за ограничение возраста бесплатного обучения в вузе — ВЦИОМ