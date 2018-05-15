Москва, 15 мая, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Большинство жителей России поддерживают введение возрастных ограничений на бесплатное получение высшего образования. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Следует отметить, что ранее с предложением ввести такое ограничение выступил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов («Единая Россия»).

«Введение возрастных границ (от 17 до 30 лет) для получения бесплатного образования поддерживают 84% граждан России, во всех возрастных группах эта доля превышает 75%», — сообщает ВЦИОМ.

Добавим, также выяснялось отношение респондентов к тому, что студенты, получившие бесплатно высшее образование, должны после учёбы отработать по специальности в госкомпаниях. За такое нововведение высказались три четверти опрошенных (74%).

Согласно данным ВЦИОМ, в данном вопросе голоса разделились в зависимости от возраста опрошенного — чем моложе респондент, тем чаще он выступает против этой инициативы. Ещё меньшее количество людей относится позитивно к идее штрафовать студента, получившего высшее образование, за отказ от работы по распределению в государственных структурах — таких респондентов набралось не более 51%, добавили во ВЦИОМ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты кадрового агентства HeadHunter провели опрос, в ходе которого респондентам было предложено оценить повышение пенсионного возраста в качестве инструмента по повышению валового внутреннего продукта (ВВП) России.

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Из 7872 респондентов лишь 6% выступили за повышение пенсионного возраста, 53% отметили, что существующая планка пенсионного возраста является оптимальной (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

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