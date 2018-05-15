Пекин, 15 мая, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Китайская академия наук подтвердила, что один из её институтов успешно отследил и получил данные с недавно запущенного спутника «Гаофэн-5», сообщает 14 мая агентство «Синьхуа».

Weibo.com Китайский спутник «Гаофэн-5»

Исследователи Института дистанционного зондирования и цифровой Земли при Китайской академии наук заявили, что наземная станция спутникового зондирования получила сигналы с первого спутника «Гаофэн-5» 13 мая. Объем данных составил 60 гигабайт при выделенном интервале времени девять минут тридцать две секунды.

Спутник «Гаофэн-5» был запущен ракетой-носителем «Чанчжэн-4С» в 2:28 по местному времени 9 мая с космодрома «Тайюань», расположенного в провинции Шаньси на севере Китая.

«Гаофэн-5» будет использоваться для общего мониторинга окружающей среды. Спутник может динамически отображать информацию о загрязнении воздуха в Китае посредством мониторинга загрязняющих веществ, парниковых газов и аэрозолей в воздухе.

Напомним, что ранее еще три высокочувствительных спутника «Гаофэн-1» были запущены на орбиту 31 мрта, они также призваны заниматься мониторингом земельных ресурсов, отслеживанием катаклизмов и защитой экологии.

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