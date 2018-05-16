Москва, 16 мая, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Был ли визит израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву на празднование Дня Победы продиктован лишь прагматическими соображениями, обсуждает политолог, автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Kremlin.ru Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху. 9 мая 2018

Решение израильского премьера поучаствовать в московском шествии «Бессмертного полка» стало беспрецедентным и для многих неожиданным. Этот жест показал, насколько масштаб события, отмечаемого 9 мая, превосходит все нынешние дрязги и ситуационные полусоюзы. Там, где свое слово сказала сама История, прагматические уловки должны знать свое место. Тем более важен итог Второй мировой войны для Израиля, народ которого потерял треть жизней, но обрел долгожданную государственность.

Без великой Победы над фашизмом невозможно себе представить и Государство Израиль. А значит, поддержка российского взгляда на события Второй мировой войны носит для Израиля принципиальный характер. Именно так можно понимать жест Нетаньяху, продемонстрированный им в Москве. Израиль же как государство и народ помнит и чтит подвиг советского солдата и всегда отмечает праздник Победы именно 9 мая, а не 8-го.

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