Нетаньяху в «Бессмертном полку» показал жизненную близость России и Израиля

Авигдор Эскин, , 14:38 — REGNUM

Участие израильского премьера Нетаньяху в параде Дня Победы в Москве обсуждалось в СМИ прагматически и и расчетливо. Многие израильские газеты писали о том, что Россия не поставит теперь Сирии систему ПВО С-300. В российской и прочей зарубежной печати отмечали напряженную обстановку в Сирии и удары Израиля по иранским укреплениям.

Мы можем предположительно согласиться с тем, что израильский премьер приехал для координации действий с Россией. Взаимопонимание и схожесть интересов между Россией и Израилем — не новость. Но всегда уместны уточнения.

Однако разве это было главным? Сам факт участия израильского премьера в параде — важная новость. А его желание украсить свой пиджак Георгиевской лентой — важный шаг настречу России в историческо-нравственном аспекте. А вот присоединение к акции «Бессмертного полка» на Красной площади — такого от Нетаньяху не ждали ни в Израиле, ни в России.

Это было особо весомо по причине полнейшей гармонии в нынешних отношениях между Вашингтоном и Иерусалимом. Нетаньяху только что выиграл свою многолетнюю битву за возобновление и ужесточение санкций против Ирана. Мы не ошибемся, если назовем его самым приближенным к Дональду Трампу лидером в сегодняшнем мире. А Девятого мая он оказался самым приближенным к президенту Путину и всем россиянам, которым дорога Великая победа.

Участие израильского лидера в грандиозном чествовании погибших героев выходит за рамки обычного политического явления. Можно вывернуть это событие и так, что будет доказана «невыгодность» израильскому лидеру столь открытой солидарности с Россией в эти дни разлада и напряженности. Нетаньяху вполне мог подождать пару дней с визитом в Москву и не противопоставлять себя в этот день всем союзникам и полупартнерам.

Но обсуждаемое нами настолько возвышается над уровнем привычной политической или телевизионной мелочности, что попытка встраивания этого события в обычный новостной ряд кощунственна. Если перевести произошедшее с языка новостной канцелярщины, то мы обнаружим много интересного и значимого. Получается, Израиль полностью разделяет российский взгляд на историю Второй мировой войны и готов поддерживать в этом вопросе Кремль, не озираясь на своих друзей и партнеров. Это признание нравственной значимости и исторической обоснованности российской позиции. Но мы также были свидетелями признания того, что появление на свет Израиля, его существование и победа после страшной для евреев войны — это величайшая манифестация разгрома нацизма. Немцы сумели уничтожить треть еврейского народа, но стразу вслед за войной началось его возрождение, всем нацистам мира вопреки.

Нетаньяху на акции «Бессмертного полка» — это подтверждение правоты политики России последнего десятилетия, активно противостоящей переписыванию истории и нацистскому реваншизму.

Перед нами не только личная приверженность исторической правде со стороны премьер-министра Нетаньяху. В этом году кнессет принял два закона с целью укрепления памяти о Великой победе. Отметим, что инициатива принадлежит известному филантропу и вице-председателю Российского еврейского конгресса Герману Захарьяеву. Он предложил ввести в еврейский традиционный календарь особую дату «дня спасения и освобождения», соответствующую 9 мая 1945 года. (Еврейский календарь представляет собой синтез лунного с солнечным и «плавает» вокруг принятых в гражданском календаре дат).

В результате многочисленных заседаний был принят закон о праздновании 9 мая в Израиле, включающий широкое обсуждение в учебных заведениях и парад возле здания кнессета. А накануне этого 9 мая кнессет принял закон о «Дне спасения и освобождения», 26 ияра по библейскому календарю. Знаменательно, что 52 депутата проголосовали «за» при отсутствии противников или воздержавшихся. Закон включает мероприятия по пробуждению национальной памяти в связи с победой над нацизмом и торжественную молитву возле Стены плача.

Важным образующим фактором в Израиле является то, что подавляющее большинство ветеранов сражались в рядах советской армии. Есть у нас и граждане страны, воевавшие против нацистов с англичанами или американцами. Но куда больше мы находим ветеранов — солдат и офицеров Красной армии. Поэтому в Израиле всегда отмечали День победы девятого мая, а не восьмого.

Редко мы видим, чтобы в современной политике можно было найти события, вселяющие надежду на торжество истины и добра. Исключение из правил было то, что мы видели на Красной площади в Москве 9 мая.