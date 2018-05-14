Москва, 14 мая, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Спортивные сооружения, имеющие отношение к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года готовы. Об этом заявил журналистам председатель оргкомитета «Россия-2018», исполняющий обязанности вице-премьера РФ Аркадий Дворкович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

По словам чиновника, все стадионы, на которых планируется проведение матчей мундиаля, готовы, в настоящее время на спортивных объектах проводятся отдельные доработки, о которых попросили инспекторы Международной федерации футбола (ФИФА).

В частности, Дворкович заметил, что речь идёт о благоустройстве окружающих стадионы территорий и «улучшении работы внутренних служб». Он подчеркнул, что всё делается «по высшему разряду» и добавил, что безопасность болельщиков и спортсменов является приоритетом организаторов состязаний.

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Напомним, с 14 июня по 15 июля 2018 года на территории России пройдёт первый в истории страны «домашний» чемпионат мира по футболу.

Состязания состоятся в 11 городах: футбольные сборные со всего мира примет Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

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