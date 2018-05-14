«Путинка», похмелье и Borscht: британские фанаты готовятся к ЧМ — 2018

Лондон, , 11:24 — REGNUM Пособие для британских болельщиков, планирующих приехать в Россию летом 2018 года на чемпионат мира по футболу составил и опубликовал британский таблоид The Sun.

В импровизированном путеводителе для британских фанатов сведены воедино инструкции, придерживаясь которых они не попадут в неприятный «переплёт».

"Россия, может быть, и не далеко, однако это совершенно иной мир, поэтому мы собрали для вас путеводитель по тому, что вам нужно знать, чтобы ладить с местными жителями, а также без проблем употреблять национальный (русский) напиток — водку», — говорится в статье.

Британское издание предупреждает собирающихся в Россию фанатов об опасности потери самоконтроля в случаях, когда им придётся пить с русскими. Отмечается строгая необходимость закусывать выпитое, желательность знания множества тостов и пагубность смешивания крепкого алкоголя с пивом — это чревато «ужасающим» похмельным синдромом.

Таблоид предлагает в барах заказывать такие водочные марки, как Husky, Russian Standard и «Путинка». Кроме того, британские эксперты рекомендуют «делать, как русские» — с похмелья обязательно есть Borscht.

Также The Sun рекомендует фанатам соблюдать в России некоторые правила вежливости: снимать обувь при входе в дом, уступать места пожилым людям и не быть слишком навязчивыми по отношению к незнакомцам.

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые в истории состоится в России. Мундиаль пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. Состязания сборных команд пройдут на 12 стадионах в 11 городах РФ.

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Добавим, капитаном российской сборной выбран вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев — об этом сообщил наставник национальной команды Станислав Черчесов.

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