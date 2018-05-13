Вашингтон, 13 мая, 2018, 04:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана позволил республике почти в два раза увеличить свой оборонный бюджет. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

Reza Dehshiri Иранские солдаты

«Военный бюджет Ирана вырос более чем на 40% с тех пор, как Обама заключил ядерную сделку… Просто ещё один показатель того, что все это было большой ложью. Но больше нет!» — написал глава Белого дома.

Напомним, Дональд Трамп 8 мая подписал указ о выходе США из соглашения по иранском атому и восстановлении санкций в отношении Тегерана, действие которых было приостановлено в рамках этого соглашения.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят в 2015 году Тегераном и шестёркой международных посредников (постоянные члены Совета Безопасности ООН — Россия, Великобритания, Франция, Китай и США, а также Германия).

По условиям соглашения, иранская сторона взяла на себя обязательства свернуть свои разработки ядерного оружия, а программы по мирному атому поставить под контроль МАГАТЭ. В свою очередь Запад и ООН обязались снять с Тегерана все экономические, финансовые и политические санкции.

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