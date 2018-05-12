Бужумбура, 12 мая, 2018, 20:38 — ИА Регнум. В Бурунди в результате теракта погибли 26 человек. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил министр общественной безопасности африканской страны Алеин Гильём Буньони.

Tnpnik Карта Бурунди

По его словам, ЧП произошло в субботу, 12 мая, в провинции Джибитоке.

Один из местных жителей агентству AP сообщил, что группа неизвестных устраивала пожары, а также расстреливала мирных жителей.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

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