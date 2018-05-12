Вашингтон, 12 мая, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Руководство социальной сети Facebook изучает возможность создания собственной криптовалюты, что позволит миллиардам пользователей сервиса по всему миру совершать электронные платежи. Об этом сообщает 12 мая американский телеканал Cheddar.

Pixabay.com Образцы криптовалюты

По сведениям источников телеканала, близких к руководству социальной сети, команда Facebook крайне серьёзно относится к вопросам, связанным с технологией блокчейн, которую эксперты сервиса начали прицельно изучать около года тому назад.

Тогда управляющий по корпоративному развитию Facebook Морган Беллер начал изучать, как социальная платформа может использовать новые технологии, связанные с криптовалютами, в частности с Bitcoin и Ethereum.

Отмечается, что недавно в Facebook объявили, что вице-президент компании Дэвид Маркус, отвечающий за приложение Messenger, возглавит команду из почти десяти сотрудников, работающих над технологией блокчейн. До прихода в компанию Маркус был президентом PayPal и занимался инвестициями в криптовалюты.

Следует добавить, что ещё в феврале Маркус заявил на пресс-конференции, что соцсеть не планирует в ближайшее время интегрировать возможность использования криптовалют в свои приложения, так как платежи с использованием криптовалюты на данный момент слишком дороги и медленны.

В то же время он отметил, что после исправления проблем, которые связаны с использованием технологии блокчейн, Facebook может вплотную заняться разработками в этой сфере.

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Напомним, в начале 2018 года администрация Facebook ввела запрет на размещение на платформе сервиса рекламы криптовалют, бинарных опционов и ICO. Позднее к этому решению присоединилась компания Alphabet Inc., и сервис Twitter.

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