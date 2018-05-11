Санкт-Петербург, 11 мая, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Инфраструктурные объекты в Петербурге, построенные к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года, пройдут тестирование в воскресенье, 13 мая. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

Gov.spb.ru Мост Бетанкура (фото пресс-службы Смольного)

Речь идет о новом мосте Бетанкура через Малую Неву, прилегающем к мосту участке набережной Макарова, станции метро «Новокрестовская», построенной у стадиона «Санкт-Петербург», и в целом — новом участке Невско-Василеостровской линии, связавшей Васильевский остров с Крестовским островом и Приморским районом.

«Пройдет тестирование. В рабочем режиме здесь будет запущено движение транспорта», — отметили в Смольном.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ожидалось, что тестирование этих объектов состоится 29 апреля, в ходе проведения матча «Зенит» — ЦСКА. Однако позже мероприятие было отменено. При этом стало известно, что станция «Беговая», построенная вместе с «Новокрестовской» на новой ветке метро, пока не откроется для пассажиров.

Как сообщили сегодня в аппарате вице-губернатора, Игорь Албин посетил мост Бетанкура, возведенный в районе острова Серный, между Васильевским островом и Петроградской стороной. На мосту проходит завершающий этап работ.

Это первый мост, который обеспечит возможность движения автомобильного, велосипедного транспорта и пешеходов. Проектом предусмотрены шесть полос для движения автомобилей, тротуар и велосипедная дорожка.

Добавим, что 13 мая на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет футбольный матч «Зенит» — «СКА-Хабаровск».