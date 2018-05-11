Хабаровск, 11 мая, 2018, 06:49 — ИА Регнум. В Хабаровске сразу после пикетов возмущенных предпринимателей, вышедших на улицу в связи с закрытием крупнейших торговых центров, на акции протеста выходят аграрии. Сотрудники свиноводческого комплекса «Агроэнерго» открыто заявили о том, что собственники и власти бросили их без денег и надежды на выживание, так же, как и свиней, которые ежедневно сотнями умирают от голода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гавриил Никитич Горелов. Разгром помещичьей усадьбы

Читайте также: Потенциальные убийцы: Хабаровск остался без крупных ТРЦ, люди митингуют

Коллектив крупнейшего в Хабаровском крае свиноводческого комплекса «Агроэнерго» вышел на акцию протеста. Люди требуют от краевых властей обратить внимание на проблемы их погибающего предприятия. У компании серьезные финансовые проблемы. Энергетики отключили свет — электроэнергию подают на несколько часов в день и лишь в помещения, где содержатся свиньи. Но это уже не спасает — комплекс продолжает терять поголовье. Только за последние двое суток погибли от голода 600 свиней.

Руководство агрохолдинга протест людей проигнорировало.

Напомним, в марте 2018 года аграрии уже обращались публично, через СМИ, к властям региона с просьбой помочь в решении их проблем.

Тогда животноводы рассказали, что за 4,5 месяца поголовье свинокомплекса сократилось из-за падежа свиней на 24 тыс. голов. Также работники рассказали, что в 2018 году еще ни разу не получали зарплату. 60 сотрудников «Агроэнерго» рассказали журналистам о том, что с ноября 2017 года не видели заработной платы, у многих дети, которые фактически голодают. Вместе с людьми голодали и животные.

«Умирают от голода пока только свиньи. Пока», — говорили животноводы.

Читайте также: Отчёт губернатора Хабаровского края: детей рожал, деньги на мечты нашёл

В марте руководство агрохолдинга предложило работникам выплатить зарплату «натурой» — взять свиней.

Но люди отказались:

«У нас ни у кого нет таких больших семей. Да даже возьмешь эту свинью. Ну, будешь её есть. А жить как, платить за «коммуналку», покупать лекарства, одежду, другие продукты?» — возмущались животноводы.

Чиновники регионального минсельхоза в марте сообщили, что не имеют полномочий, чтобы вмешиваться в ситуацию на частном предприятии, но пообещали подумать, как вывести агрохолдинг из кризиса.

Видимо, ничего не придумали, поскольку ситуация в «Агроэнерго» только ухудшилась.

По состоянию на март 2018 года у предприятия накопилось долгов только за электроэнергию и газ порядка 500 млн рублей.

В руководстве холдинга тогда объясняли, что надеются только на приход крупного инвестора и даже ведут с претендентом переговоры. В дирекции проблемного предприятия не скрывали: если инвестор не придет, значит будет банкротство.

В конце апреля 2018 года энергетики частично обесточили комплекс из-за долгов.

Сегодня, как уже говорилось, электричество подается в комплекс лишь на несколько часов, только в помещения, где содержаться животные.

По словам специалистов, спасти свиней уже невозможно:

«В комплекс привозят гранулированный корм. Но горячей воды, чтобы развести его, на предприятии нет. От холодной, неразбухшей пищи животные отказываются. Сейчас в «Агроэнерго осталось не более 10 тысяч свиней. То поголовье, которое у нас осталось, просто уже нежизнеспособно физиологически. Мы его уже не поднимем, даже если будем золотом кормить. Мы уже поголовье положили, всё. Поголовье бросили. И нас вместе со свиньями. Мы их ни лечить, ни кормить не можем», — рассказала главный ветеринарный врач свинокомплекса «Агроэнерго» Ольга Бондарчук в эфире региональной телекомпании «Губерния».

Во время акции протеста, которую устроили сотрудники погибающего свинокомплекса, на территорию «Агроэнерго» по приказу руководства пустили только представителя минсельхоза края и депутата краевой думы Сергея Безденежных.

Как рассказали прортестующие, председателя совета директоров «Агроэнерго» Сергея Голева они видели всего два раза. Где сейчас находится руководитель гибнущего свинокомплекса — никто не знает. Дозвониться до него не смогли ни работники, ни тележурналисты, ни депутат Заксобрания Хабаровского края.

«Здесь мы наблюдаем целенаправленное уничтожение предприятия. Я не знаю, для чего частники выкупили это предприятие. Такое впечатление, что предприятие было нужно этим новым хозяева для перевалки зерновых, которой они раньше занимались. Есть вероятность, что ни свиньи, ни люди им здесь не нужны», — прокомментировал ситуацию депутат Законодательной думы Хабаровского края Сергей Безденежных (ЛДПР).

Представитель минсельхоза края Евгений Варлаханов ничего внятного сказать не смог:

«Мы не стали бы обвинять руководство предприятия в целенаправленном уничтожении свинокомплекса. Мы видим некую последовательность в действиях руководства. Основная задача, которая стоит сегодня перед властью, — это обеспечить выплату задолженности по зарплате перед коллективом».

Однако и с первоочередной задачей — выплатой долгов по зарплате — руководство «Агроэнерго» тоже не справляется.

«На самом деле ничего не гасится. А сели гасятся, то копейки. СМС-ки приходят по 14 рублей, по 100 рублей. За день может прийти 100 СМС-ок, но в сущности это будет рублей 300 400. Это все, на что они способны. И это — только за декабрь зарплата идёт», — рассказали работники.

В региональном минсельхозе заявили, что за ситуацией следят и каждую неделю проводят совещания.

Читайте также: Бегство хабаровчан на юг России принимает характер стихийного бедствия

Как сообщало ИА REGNUM, катастрофическая ситуация на свинокомплексе «Агроэнерго» — не первый подобный случай в Хабаровском крае. В апреле 2017 года жители Хабаровского края всем миром собирали деньги на корм для умирающих от голода коров на ферме в селе Котиково. ОАО «Котиково» обанкротилось. Арендаторы имущественного комплекса предприятия-банкрота наотрез отказались выполнять взятые на себя ранее обязательства по содержанию скота. Коров фактически обрекли на медленную и мучительную смерть. Неравнодушные жители региона откликнулись на призыв журналистов регионального ИА «ДВ-Новости» и собрали нужную сумму денег на корм бурёнкам.

Работники «Котиково», несмотря на тяжелейшее финансовое положение, не бросали работы и продолжали ухаживать за животными.

В октябре 2017 года котиковские коровы были проданы на аукционе крупному дальневосточному сельхозпредприятию.

В ходе отчёта губернатора Хабаровского края перед депутатами Законодательного собрания региона представитель КПРФ Виктор Постников обвинил Вячеслава Шпорта в развале сельского хозяйства.

«Свиньи дохнут, коровы дохнут, фермеры выливают тонны молока в канавы, потому что не могут продать его через торговые сети», — сказал парламентарий.

Вячеслав Шпорт ответил:

«У нас не сельскохозяйственный регион».

Между тем Хабаровск, Хабаровский и Амурский районы традиционно не жаловались на невозможность заниматься сельским хозяйством.

Накануне протеста аграриев в Хабаровске протестовали несколько тысяч мелких предпринимателей и продавцов закрытых из-за нарушений противопожарной безопасности ТРЦ. Люди были возмущены тем, что много лет их торговые центры никто не трогал, а в ходе кампании, вызванной трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, ТРЦ Хабаровска закрыли экстренно. Люди говорили, что их просто выгнали со своих рабочих мест, не дав возможности как-то подготовиться.

Протесты хабаровчан вызвал и безобразный скандал между застройщиком ТРЦ «Счастье» и краевым УФСИН. Построенный на 84% ТРЦ уфсиновцы потребовали снести на том основании, что здание центра якобы нарушает режимность расположенного поблизости СИЗО.

Горожане выходили на пикеты, сами обращались с исками в суд, требуя снести осточертевшую всем тюрьму в центре города и оставить им «Счастье». В ситуацию вмешался полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Суд апелляционной инстанции наконец признал, что ТРЦ «Счастье» не является самостроем. Первые суды предприниматели проиграли.

Хабаровский край занимает второе место в ДФО по величине госдолга — он равен 46,1 млрд рублей. Эксперты прогнозируют, что если регион будет влезать в долги такими же темпами, то лет через шесть придет к полноценному дефолту.

Непочётное второе место в ДФО удерживает длительное время Хабаровский край и по зарплатным долгам, уступая только соседнему Приморью. В конце 2017 года у здания дальневосточного полпредства митинговали сотрудники бывшего «Дальспецстроя», в марте 2018 года на акции протеста выходил коллектив «Дальмостостроя». Количество предприятий-банкротов в Хабаровском крае растет, вместе с этим растет и количество людей, не получивших деньги за свой труд.

Читайте также: Были без зарплаты, теперь без работы: в Хабаровске бастует «Дальмостострой»