Пекин, 11 мая, 2018, 03:54 — ИА Регнум. Речь председателя КНР Си Цзиньпина, произнесенная им по случаю 200-й годовщины со дня рождения великого философа Карла Маркса была целиком издана, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Как сообщили в Народном издательстве КНР, речь председателя Си, который также является генеральным секретарем Компартии Китая и членом Центрального военного совета КНР, была целиком издана в виде брошюры.

Напомним, что 4 мая председатель Си выступил с речью на специально конференции по случаю 200-летия Карла Маркса, которого в Китае почитают как одного из самым уважаемых философов, мыслителей и политических деятелей.

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Власти Поднебесной придают огромное значение выступлению Си Цзиньпина, поскольку фигура этого китайского лидера уже многими высокопоставленными партийными деятелями рассматривается в качестве продолжателя дела Маркса в теоретической и практической плоскости.

Напомним также, что целый ряд речей главы КНР по темам управления государством, военной доктрине, а также внутренней политике, включая тему борьбы с бедностью, были ранее изданы отдельными книгами и переведены на десятки языков мира.