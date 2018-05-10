Санкт-Петербург, 10 мая, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Художественная композиция, посвященная противостоянию мессенджера Telegram и Роскомнадзора, появилась в центре Северной столицы.

Https://vk.com/hioshi1 Арт-объект в Петербурге (скриншот страницы «ВКонтакте)

Необычный арт-объект установлен на пересечении Невского проспекта и Большой Морской улицы со стороны прохода к арке Главного штаба, сообщает 10 мая телеканал «Санкт-Петербург».

Скульптура представляет собой самолетик из оргалита, давящий руку с молотком, на который нанесен логотип Роскомнадзора. Как известно, бумажный самолетик — символ Telegram.

«Автор скульптуры — уличный художник Hioshi. Композицию он назвал «Бумага кроет камень», — отмечает источник.

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Напомним, решение о блокировке Telegram по иску Роскомнадзора вынесено Таганским судом Москвы 13 апреля. Это произошло после того, как администрация сервиса отказалась предоставлять ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.

8 мая руководство Telegram обжаловало решение Верховного суда РФ (от 20 марта) о законности предписания ФСБ и предоставлять ей ключи шифрования переписки пользователей.

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