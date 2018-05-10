Вильнюс, 10 мая, 2018, 12:04 — ИА Регнум.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

Представленная литовским Департаментом государственной безопасности информация о влиянии концерна MG Baltic на политические процессы в стране абсолютно верная, утверждает бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас. По его словам, Гинтарас Стяпонавичюс — один из лидеров партии Саюдис либералов, которой в настоящий момент предъявлены обвинения в крупномасштабной коррупции, в 2005 году, баллотируясь в председатели либерал-центристов, абсолютно открыто говорил о поддержке MG Baltic.

«Примерно в 2005 году, когда стало расти желание руководства MG Baltic увеличить свое влияние в Вильнюсском самоуправлении, а через него расширять деятельность предприятий концерна в секторах строительствах и недвижимости, президент MG Baltic Дарюс Моцкус был заинтересован в устранении своего главного конкурента — (затушевано) и связанной с ним бизнес-структуры (затушевано), которая получала крупные заказы в реализуемых в Вильнюсе проектах. Для этой цели был выбран «политический» сценарий — расколоть (затушевано), возглавляемый (затушевано), и учредить фактически контролируемую MG Baltic партию», — говорится в информации ДГБ.

Из контекста можно понять, что речь идет о расколе Союза либералов и центра, которым тогда руководил Зуокас, и уменьшении влиянии бизнес-группы Rubicon, которую связывали с Зуокасом.

«По крайней мере те обстоятельства, которые связаны с Саюдисом либералов Литвы и Союзом либералов и центра Литвы и мной, абсолютно верны. На самом деле я даже в 2005 году на своем сайте писал о том, что MG Baltic расколол нашу партию, и создал или помог создать Саюдис либералов. Я бы даже сказал, что внутри нашей партии и для политиков это не было большой тайной», — сказал Зуокас порталу 15min.

По его словам, когда примерно в 2004—2005 годах на него стало оказываться давление, чтобы он ушел с должности председателя партии либералов и центра, было принято решение организовать досрочные выборы председателя партии. В них Зуокас одолел Стяпонавичюса.

«И уже тогда Стяпонавичюс, агитируя членов партии голосовать за него, все время говорил на собраниях, что за его спиной стоит большая финансовая сила, конкретно MG Baltic, и что если они выберут Стяпонавичюса, то у них будет не только хороший председатель, но и много денег для выборов», — вспоминал политик.

По словам Зуокаса, после поражения Стяпонавичюс и его единомышленники ушли из партии и учредили Саюдис либералов. Раскололась и фракция Союза либералов и центра в Вильнюсском горсовете. Во главе этого раскола стоял Видмантас Мартиконис, утверждает Зуокас.

«Они раскололи тогдашнюю мою фракцию и проводили очень крупную кампанию через свои телевизионные группы. Насколько мне известно, это даже немного упоминается и в отчете, тогда пиарщики MG Baltic создали план, как сделать из Зуокаса вора», — рассказывает бывший мэр столицы.

Таким образом, по его словам, шла подготовка к перехвату власти в Вильнюсском самоуправлении в 2007 году. «После удавшегося «проекта» — учреждения контролируемой концерном партии, руководство MG Baltic приняло решение укрепить ее, создать «третью силу, которая была бы равноценной (затушевано) и (затушевано). Стремясь к этой цели, MG Baltic пытался настроить друг против друга членов (затушевано), (распространяя ложную информацию, некоторых из них устранить, таким образом вызывать конфликт между бывшим главой (затушевано) и новым председателем партии (затушевано). («Может, скажи ему, чтобы экс-председатель делал те или иные шаги, чтобы очернить его по случаю назначения»)», — пишется в документе ДГБ.

Из контекста можно понять, что речь идет о стремление вызвать конфликт между Зуокасом, который возглавлял либерал-центристов до 2009 года, и Гинтаутасом Бабравичюсом, который стал руководить партией с 2009 года. Зуокас подтвердил, что тогда действительно многие говорили об объединении либералов.

«Тогда Валдас Адамкус, бывший президент, по окончании срока полномочий взялся за инициативу объединить либеральные силы. И в этом случае он действительно болел за либеральные партии. У нас была не одна встреча с Адамкусом, в которых участвовали я, Элигиюс Масюлис, Альгис Чапликас, как и все, кто представлял разные тогдашние либеральные политические силы», — сказал Зуокас.

В документе ДГБ пишется, что план объединения партий не был реализован, так как не удалось гарантировать необходимое влияние среди членов одной либеральной партии (название партии затушевано). По словам Зуокаса, больше всего сближению тогда мешала позиция тогдашнего главы Саюдиса либералов Масюлиса.

«Мы поддерживали эту идею — хорошо, садимся, разговариваем, пытаемся найти точки соприкосновения. Я тогда даже сказал, что готов не баллотироваться в председатели объединенной партии, если в этом проблема, потому что все время Масюлис поднимал тему, что если есть Зуокас, тогда все невозможно. Сейчас понятно, почему невозможно. Потому, что MG Baltic говорил, что Зуокас не нужен. (…) Тогда именно из-за позиции Масюлиса то возможное сближение либеральных сил так и не произошло, хотя была не одна такая встреча. И консультации велись довольно долго», — сказал Зуокас.

В документе ДГБ также утверждается, что перед выборами в Вильнюсский горсовет в 2007 году был подготовлен план укрепить позицию MG Baltic и влияние в Вильнюсском самоуправлении. Кандидатура конкретного будущего мэра, которую выбрал MG Baltic, в документе затушевана, но из контекста можно понять, что речь идет о тогдашнем вильнюсском лидере социал-демократов Альгирдасе Палецкисе.

«Курлянскис и (затушевано) договорились, что Курлянскис, используя имеющиеся связи, поможет собрать компримирующую информацию о (затушевано) и других кандидатах, претендующих на пост мэра Вильнюса», — говорится документе ДГБ.

Зуокас утверждает, что эта информация для него не новость. По его словам, если MG Baltic и работал с Палецкисом, то это в очередной раз доказывает, что у концерна была одна цель — оказывать максимальное влияние на политические процессы и добиться максимальной политической выгоды.

Бывший мэр Вильнюса отметил, что еще в 2005 году он обращался в Службу спецрасследований по поводу давления со стороны MG Baltic, просил применить меры. Он прислал порталу 15min фотографию просьбы, отправленной тогда Службе спецрасследований.

В то время Палецкис принадлежал Социал-демократической партии Литвы, руководил Вильнюсским отделением и стремился занять пост мэра. Он свое мнение о документе ДГБ изложил в социальной сети Facebook. Политик признает, что хотел тогда «свергнуть» Зуокаса, а концерн MG Baltic был его союзником.

«Моя совесть чиста. Я никому не продавал свои политические решения. В 2006—2007 годах у меня была большая цель — свергнуть Зуокаса с поста мэра и покончить с коррупционной системой в Вильнюсе. Я достигнул этой цели. У меня было много союзников. Среди них были и представители концерна MG Baltic. В конце концов, они тоже жители Вильнюса (по крайней мере телеканал LNK, принадлежащий MG Baltic, не так нас очернял, как, например, принадлежащая Rubikon Vilniaus televizija. Я непосредственно не занимался партийными финансами, но не отрицаю, что MG Baltic мог пожертвовать нам средства. Как и еще несколько предприятий. Когда поставлена такая большая цель — политическая очистка Вильнюса, стоило принять пожертвования со стороны бизнеса. Я не буду участвовать в процессе демонизации Раймондаса Курлянскиса. Пусть это решают суды и судьи. После нескольких разговоров он оставил впечатление неглупого, цепкого человека. Мы говорили как два суверенных человека. Никакого давления с его стороны я не почувствовал, а он видел, что не стоило этого делать. Те затушеванные SMS-сообщения Курлянскису писал не я. У меня другой стиль. Словом, моя миссия была выполнена. Зуокас, если использовать лексикон Дали Грибаускайте, был «отчеканен». MG Baltic этому не мешал, и это хорошо. (Тех, кто мешал, было достаточно)», — пишет он.

ДГБ утверждает, что главы MG Baltic хотели управлять политическими процессами, стремясь к выгоде концерна. Согласно документу ДГБ, журналист Томас Дапкус, будучи посредником руководства MG Baltic, занимался деятельностью, у которой были признаки шантажа.

В обнародованном документе ДГБ утверждается, что деятельность представителей концерна вызывает угрозу для национальной безопасности, потому что она может дестабилизировать демократическую политическую систему.

Справка ИА REGNUM. В Литве разразился громкий коррупционный скандал, который грозит перерасти в политический кризис. Коротко напоминаем хронологию событий. Весной 2016 года у лидера Саюдиса либералов Элигиюса Масюлиса, дома и на рабочем месте в парламенте, прошли обыски. Было изъято порядка 250 тыс. евро наличными, 106 тыс. из которых были помечены накануне задержания. Предположительно, взятку Масюлис получил от на тот момент одного из руководителей крупнейшего в Литве концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса.

Из-за скандала лидирующие по рейтингам либералы осенью 2016 года едва преодолели 5%-ный барьер на парламентских выборах. В конце апреля 2018 года дело было передано в суд. Его назвали самым крупным коррупционным скандалом в истории Литвы. Однако в начале мая 2018 года СМИ Литвы публикуют личную переписку президента Дали Грибаускайте с Масюлисом. Президент писала с неофициального адреса своей канцелярии под псевдонимом «тюльпаны».

Из переписки исходило, что сама Грибаускайте стремилась через Масюлиса сотрудничать с концерном и даже давила на группу-СМИ компании. Переписка вызвала уже политический скандал, а некоторые политики даже не исключили импичмента Грибаускайте. Президент Литвы попыталась представить переписку не как попытку сотрудничества, а как сигнал для MG Baltic через Масюлиса, что глава страны знает о махинациях олигархов. Однако такие объяснения оказались неубедительными даже в самой Литве. Парламент Литвы пообещал провести собственное расследование, а фигурировавший в переписке Грибаускайте журналист литовского телеканала LNK Томас Дапкусусугубил положение президента, рассказав подробности того, как она назначала судьями и прокурорами своих ставленников, которых контролировала напрямую, превратив литовское правосудие в «карманное».

В итоге к скандалу подключились и бывшие руководители страны — премьеры, глава парламента — которые подтвердили, что Грибаускайте, занимая высший пост, увлечённо плела интриги, а не заботилась о государстве. Однако ситуация резко изменилась после того, как в СМИ неизвестные источники (в Литве предполагают, что по заданию самой Грибаускайте) «слили» справку Департамента государственной безопасности о 12-летней прослушке журналистов, политиков, предпринимателей концерна и иных лиц. Общая картина рапортов — Литву узурпировала коррупционная олигархия. Справка стала выгодной для Грибаускайте, поскольку она предстала борцом с коррупцией, а не склочницей и интриганкой. Более того, в комитете по нацбезопасности и обороне сейма Литвы добавили, что это только вершина айсберга, а полную картину продемонстрируют результаты парламентского расследования влияния бизнеса на политические процессы в стране.

Впрочем, очередной «слив» секретной справки породил новые скандалы — в Литве задались вопросом, как спецслужбы могли видеть весь масштаб коррупции 12 лет и ничего не делать? Сам Дапкус, который в справках ДГБ проходил едва ли не главным агентом влияния концерна, стал утверждать, что результаты справки и выводы, на основе слежки за ним, вырваны из контекста, а ДГБ Литвы — «кукольный» инструмент президента, которым она пользуется в критических ситуациях. О том, что Саюдис либералов не был «карманной партией» олигархов, заявил и действующий председатель Эугениюс Гентвилас, обвинив спецслужбы в «политиканстве».

Тем временем сама Грибаускайте, продолжая атаку, заявила, что различные главы правительств за последние 12 лет получали информацию о попытках олигархов узурпировать власть, что бросило тень уже на лидеров или бывших лидеров самых разных политических партий.

Концерн MG Baltic пообещал доказать свою прозрачность в суде и заявил, что в Литве уже укоренилась порочная практика, когда под пресс спецслужб может попасть буквально каждый, что якобы и произошло с их компанией, которая стала неугодной лично президенту.