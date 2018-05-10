Вашингтон, 10 мая, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Исследователи из университета Техаса (США) синтезировали препарат, способный избавить от алкогольной зависимости. На сегодняшний день средство JVW-1034 уже проверено на червях и крысах, сообщает портал Neuropsychopharmacology.

Алексей Корзухин. Пьяный отец семейства. 1861

Отмечается, что препарат, полностью блокирующий тягу к спиртному, был выбран из нескольких сотен молекул, способных блокировать работу сигма-рецепторов, ответственных за формирование наркотической зависимости.

Учёные отобрали из синтезированных молекул несколько самых эффективных, которые максимально сильно блокировали данные рецепторы и при этом не действовали на другие типы нейронов, на которых нет сигма-рецепторов.

Для их проверки и окончательного отбора ученые провели серию необычных экспериментов, в рамках которых они пытались отучить червей-нематод от тяги к спиртному.

В качестве опыта в грунт, пропитанный спиртом, были помещены круглые черви. В некоторых местах грунт был пропитан растворами испытуемых веществ. В результате исследователи получили подтверждение успешности препарата JVW-1034, а также установили, что он снимает у червей похмельный синдром.

В дальнейшем эффективность JVW-1034 была проверена на крысах-алкоголиках, которые предпочитали воде 10% раствор спирта. Как показали эксперименты, даже относительно небольшие дозировки препарата избавили крыс от зависимости и уменьшили долю потребляемого ими спирта на 30%.

По мнению учёных, к клиническим испытаниям данного препарата можно будет приступить уже в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять лет в России на 22% снизилось количество пациентов с диагнозом «алкоголизм». Об этом гласят сведения Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.

Следует отметить, что в 2012 году страдающих алкоголизмом в России было 1,9 млн человек, тогда как в 2017 — 1,5 млн. Больше всего от алкоголизма страдают на Чукотке, меньше всего — в Ингушетии.

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