Товарооборот между Россией и Китаем уверенно растёт: $100 млрд – не предел
Пекин, 10 мая, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Товарооборот КНР и РФ показывает уверенный рост. Так, только за первые четыре месяца 2018 года этот показатель увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 31,2 миллиарда долларов. По итогам года он может превысить 100 миллиардов долларов. Об этом сегодня, 10 мая, на брифинге заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
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По его словам, одним из главных стимулирующих факторов для этого стало последовательное восстановление российской экономики, а также возобновление спроса на товары Китая на российском рынке. Это привело к росту экспорта из Китая в РФ на 21%.
Кроме того, вырос и российский экспорт в Китай. По данным китайского таможенного управления, за период с января по апрель, Россия экспортировала в Китай 12,4 млн тонн нефти, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Это позволило России стать крупнейшим поставщиком нефти в Китай.
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Гао Фэн отметил, что между Китаем и Россией также продолжает расширяться сотрудничество в области сельского хозяйства. Экспорт российской сельхозпродукции в Китай за первые четыре месяца 2018 года вырос на 35,3%. Кроме того, растут и двусторонние инвестиции в строительные проекты, стороны сотрудничают и в области авиастроения и развития инфраструктуры.
Как сообщало ИА REGNUM, цифра в $100 млрд, касаемо объема товарооборота между Россией и Китаем уже называлась. В ноябре её озвучил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам 22-й регулярной встречи глав правительств РФ и Китая, отметив, что это не предел.
Как отметил тогда премьер-министр достичь нового показателя торговли позволят решения, принятые на XIX съезде Коммунистической партии Китая, а также всеобъемлющее партнерство двух стран. Уже сегодня российское и китайское правительства реализуют совместные проекты по всем направлениям сотрудничества.
Ранее 30 октября об увеличении объема торговли между Россией и Китаем сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Выступая на заседании российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, он сказал, что двусторонний товарооборот за восемь месяцев 2017 года увеличился до $54 млрд.
Добавим, что в ближайшие пять лет Китай собирается импортировать в Россию товаров и услуг на $10 трлн.