Объем торговли между Россией и Китаем может превысить $100 млрд

Пекин, , 10:19 — REGNUM Товарооборот между Россией и Китаем в ближайшее время может увеличиться до $100 млрд, и это не предел, сообщил 1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам 22-й регулярной встречи глав правительств РФ и Китая.

«Будем надеяться, что товарооборот и дальше будет расти в соответствие с теми представлениями, которые были сформированы некоторое время назад, и выйдет на плановые величины. Напомню, что это величина в $100 млрд, которая, на мой взгляд, также не является пределом», — сказал Медведев.

По его словам, достигнуть нового показателя торговли позволят решения, принятые на XIX съезде Коммунистической партии Китая, а также всеобъемлющее партнерство двух стран. Уже сегодня российское и китайское правительства реализуют совместные проекты по всем направлениям сотрудничества. В качестве подтверждения премьер указал на большое количество подписанных документов.

«Несмотря на трудности, которые испытывала мировая экономика, наше сотрудничество восстановилось. Товарооборот в конечном счете не снизился, а вырос за истекшие восемь месяцев больше, чем на треть. Это нас радует», — отметил Медведев.

В ходе выступления премьер-министр сообщил, что отдельная комиссия инвестиционному сотрудничеству проработала множество проектов, а в результате был утвержден пакет из 73 приоритетных инвестиционных проектов, 17 из которых находятся на стадии реализации, и по ним привлечено около $15 млн инвестиций.

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Напомним, 30 октября об увеличении объема торговли между Россией и Китаем сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Выступая на заседании российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, он сказал, что двусторонний товарооборот за восемь месяцев 2017 года увеличился до $54 млрд.

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