Бишкек, 9 мая, 2018, 09:33 — ИА Регнум. В столице Киргизии сегодня, 9 мая, проходит шествие «Бессмертного полка», приуроченное к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.kg Сооронбай Жээнбеков принимает участие в шествии «Бессмертного полка»

Акция стартовала от расположенного в южной части Бишкека парка имени Героя Советского Союза Даира Асанова и завершилась на площади Победы в центре города митингом-реквиемом. Участие в мероприятии принимают от 40 до 50 тысяч человек. Для сравнения — в 2017 году в «Бессмертном полку» в Бишкеке участвовало около 20 000 человек. Шествие «Бессмертного полка» проходит не только в Бишкеке, но также в городах Каракол, Нарын, Ош, Кара-Балта и других населенных пунктах республики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков тоже принял участие в этой памятной акции. Глава государства нес портрет своего деда Жээнбека Пирназарова, числящегося в списке без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны.

Как отмечает пресс-служба президента, также участниками Великой Отечественной войны являются дяди киргизстанского лидера — Эрмамат Жээнбеков и Токтомамат Жээнбеков — оба они вернулись с фронта с различными ранениями и были награждены орденом «Красной Звезды» и медалями.

«Потомки никогда не забудут о подвигах наших отцов и дедов, которые победили врага не жалея жизней ради страны, ради нас. Никто не забыт, ничто не забыто! Низкий поклон нашим героям, отдавшим свою жизнь во имя нашей мирной жизни», — подчеркнул президент Киргизии и поздравил соотечественников с Днем Великой Победы.

ИА REGNUM напоминает, что во время Великой Отечественной войны на фронт отправились около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из них почти 100 тысяч погибли во время боев. Свыше 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями, в том числе 34 — стали кавалерами Орденов Славы всех трех степеней и еще 72 — удостоены звания Героя Советского Союза.

Отметим также, что 316-я стрелковая дивизия, начала формироваться на 21-й день Великой Отечественной войны в столицах Киргизии и Казахстана — Фрунзе и Алма-Ате. Ее первым командиром стал герой Гражданской войны, военный комиссар Киргизской ССР, генерал-майор Иван Панфилов, впоследствии, осенью 1941 года, погибший в бою под Москвой.

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Решением Государственного Комитета Обороны дивизии был присвоен статус гвардейской и дано имя генерал-майора Панфилова. За годы войны 8-я гвардейская Панфиловская дивизия уничтожила более 85 тысяч и взяла в плен до 5 тысяч вражеских солдат и офицеров, уничтожила и захватила в виде боевых трофеев 387 танков, 65 бронемашин, 43 самолета, 451 орудия, 2.010 автомашин, 328 мотоциклов, 180 минометов.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 34 воина-панфиловца, в том числе и сам генерал Панфилов, были удостоены звания Героя Советского Союза.

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