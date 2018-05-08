Вильнюс, 8 мая, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Действующий председатель литовской партии Саюдис либералов Эугениюс Гентвилас сегодня, 8 мая, прокомментировал обвинения департамента госбезопасности, что партия 12 лет назад создавалась едва ли не как дочернее предприятие концерна MG Baltic, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я категорически отрицаю, что партия создавалась, что несколько тысяч людей объединились не по своей воле, а под чьим-то влиянием, по чьему-то указанию, ДГБ не должен говорить такое», — сказал журналистам сегодня в сейме Еугениюс Гентвилас.

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«Утверждается, что наша партия с 2006 года создана как проект MG Baltic. Я в то время жил в Брюсселе, у меня вообще не было никаких связей, я шел в эту партию с убеждением, что это альтернатива «абонентной» (коррупционный скандал первой половины 2000-х годов, перед расколом либералов на два лагеря и ухода части политиков от на тот момент мэра Вильнюса Артураса Зуокаса — прим. ИА REGNUM ) партии Артураса Зуокаса. А сейчас утверждается, что те две тысячи человек, которые создали Саюдис либералов, это проект MG Baltic», — возмущался глава либералов. Гентвилас утверждал, что «ДГБ перешел во внутренне политиканство», выгодное нынешним правящим.

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«В документах ДГБ написано, что был избран председатель, Пятрас Ауштрявичюс, это наш кандидат в президенты. После того, как на него был повешен такой ярлык, мы все должны думать, что у ДГБ есть доказательства таких утверждений. Я вижу, что ДГБ в документах цитирует разговоры, документы только с 2008 года, когда председателем партии стал Элигиюс Масюлис. Когда председателем партии был Ауштрявичюс, никаких таких разверток не было», — сказал Гентвилас.

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Напомним, в Литве в суд передано дело, в котором в крупномасштабной коррупции обвиняется как MG Baltic, так и целый ряд политиков, которых, по подозрению следствия, концерн подкупал для массового принятия выгодных концерну законодательных актов.

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