Киев, 8 мая, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Жители Киева создали петицию на сайте Киевского городского совета с требованием наложить мораторий на повышение цен на проезд в общественном транспорте, сообщает 8 мая «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

Согласно сообщению, электронная петиция должна собрать 10 тыс. подписей, чтобы ее рассмотрел столичный горсовет. В петиции указано, что мэру города ВиталиюКличко необходимо запретить повышать тарифы и также необходимо провести независимый аудит «Киевпасстранса» с обсуждением с общественностью и правоохранителей вопроса о тарифах.

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Напомним, ранее Кличко заявил, что в городе необходимо повысить тарифы на проезд, не уточнив при этом, насколько именно. По словам мэра, предприятия, предоставляющие общественный транспорт, являются убыточными и находятся на дотации, чего быть не должно.

Так, ежегодно Киев выделяет на развития транспортной инфраструктуры $68 млн, однако этого все равно недостаточно, чтобы обновлять транспортный парк и ремонтировать старый транспорт.

Отметим, что в 2017 году Киевский метрополитен понес самые крупные убытки за последние три года.