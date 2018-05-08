Украина задумалась о диалоге с Россией, Эстония пугает «Ежом»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 мая, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Хоть ёж, хоть уж: в России высмеяли восторги президента Эстонии;
- «Посмотреть друг другу в глаза»: на Украине задумались о диалоге с Россией;
- Что ещё придумать: ЕС размышляет над новыми санкциями для РФ из-за Крыма;
- Землю своим: в России предлагают запретить иностранцам покупать землю;
- Это наша Победа: жители России считают День Победы народным праздником.