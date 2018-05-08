Омск, 8 мая, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

samsonov Омск

Тревожная стабильность

Население Омской области убывает. Этот тревожный вывод следует из сообщения Омскстата об общих итогах миграции в январе — марте 2018 года.

По данным статистиков, за январь — март 2018 года в Омскую область прибыло 5,4 тыс. человек, выбыло — 7,6 тыс. человек. Таким образом, число выбывших превысило число прибывших на 2,2 тыс. человек.

В марте текущего года в регион прибыло 2,1 тыс. человек, выбыло — 2,8 тыс. человек.

Добавим, статистические данные об итогах миграции за 2017 год оптимизма также не вызывают. За 11 месяцев прошлого года число выбывших из Омской области превысило число прибывших в регион на 9,4 тыс. человек (прибыло 22,7 тыс. человек, выбыло — 32,1 тыс. человек).

Омский политолог Андрей Рудаков считает, что люди из Омска бегут из-за низких зарплат, плохой экологии и ухудшающейся инфраструктуры.

«И на данный момент нет предпосылок к существенным изменениям», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миграционная убыль населения в Омской области в 2009 году составила 340 человек; в 2010 году — 2628; в 2011 году — 1786; в 2012 году — 3073; в 2013 году — 2773; в 2015 году — 1800; в 2016 году — 5942 человека.

Читайте также: Миграционная убыль населения: Омская область стремится к рекорду

Омичам обещают экологическую безопасность

Главы регионов России, в том числе сибирских, продолжают согласованно комментировать выступление президента РФ Владимира Путина на церемонии инаугурации 7 мая. Не остался в стороне и врио губернатора Омской области Александр Бурков. Он заявил, что регион готов выполнять поставленные президентом задачи. При этом в число наиболее приоритетных направлений работы регионального правительства он включил обеспечение экологической безопасности.

«Владимир Путин поблагодарил россиян за сплочённость и веру, что мы вместе можем многое изменить к лучшему. Поэтому многое, что прозвучало в речи президента, было созвучно с конкретными направлениями, обозначенными ранее в послании главы государства Федеральному Собранию. Мы со своей стороны обозначаем готовность включиться в реализацию ключевого посыла о повышении уровня жизни наших граждан», — цитирует Буркова сегодня, 8 мая, пресс-служба регионального правительства.

Александр Бурков подчеркнул, что для развития страны и региона важен подписанный в день инаугурации Указ президента о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года:

«Среди задач как социальные — устойчивый рост реальных доходов граждан, повышение продолжительности жизни, снижение уровня бедности, так и глобальные общеэкономические: такие, как вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира. В ближайшее время общефедеральные приоритеты лягут в основу региональных программ, которые мы будем реализовывать для жителей Омской области».

Один из пунктов Указа посвящён реализации комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, в том числе в Омске. Бурков считает, что для решения экологических проблем крупных регионов важна федеральная поддержка.

Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, в Омской области на 2018 год утверждён план мероприятий по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух в Омске. Ведётся работа по выявлению предприятий, эксплуатирующих источники выбросов без постановки на государственный учёт, не имеющих на это разрешений. Для снижения выбросов власти планируют заключать соглашения об экологическом партнёрстве с предприятиями повышенной группы риска. Также Омская область планирует поучаствовать в федеральном пилотном проекте по квотированию выбросов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области в 2017 году, объявленном в России Годом экологии, произошёл экологический скандал. В марте 2017 года жители Омска начали массово жаловаться на распространяющееся по городу зловоние. Специалисты выяснили, что неприятный запах возник из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном (вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха — ИА REGNUM ), концентрация которого была превышена в 400 раз. По факту загрязнения атмосферного воздуха в Омске было возбуждено уголовное дело. Виновника выбросов не нашли до сих пор.

Читайте также: Омская область: с экологией всё плохо, депутаты «нищают»

Напомним, в апреле текущего года на совещании с членами правительства Владимир Путин заявил, что наибольшие объёмы выбросов вредных веществ в атмосферу фиксируются в 12 российских городах. В их числе он назвал Омск.

Бурков просит не переживать

Начиная с конца апреля омские политологи и общественные деятели ждут, когда врио губернатора Александр Бурков объявит о своём участии в сентябрьских выборах главы региона. Перед Первомаем в информационном поле региона активно распространялось сообщение, что это случится в День Весны и Труда. Однако прогнозы не оправдались.

И вот 7 мая Бурков дал понять, что его выдвижение произойдет после официального назначения выборов губернатора.

«Подождите, ещё выборы официально не назначены. Все успеем, не переживайте», — заявил врио губернатора «СуперОмску».

Добавим, возможные конкуренты омского врио губернатора также пока не спешат публично заявлять о намерении участвовать в выборах.

Напомним, депутаты областного парламента должны назначить выборы на заседании в июне. Единый день голосования — 2018 состоится 9 сентября.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 2012 года Омской областью руководил Виктор Назаров. Он ушёл в отставку в октябре 2017 года в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе. Врио губернатора региона был назначен уроженец Свердловской области, справоросс Александр Бурков.

Читайте также: Поиск министров и «преступление против жителей» — главное в Омской области

Аграриев ждёт тяжкий труд

Аграриев Омской области настраивают на круглосуточную работу в поле. Весна в этом году выдалась поздней, и если позволит погода, с севом всех основных зерновых культур нужно будет уложиться с 15 по 30 мая. Тогда будут соблюдены оптимальные агротехнические сроки, и урожай успеет созреть.

«С учётом погодных условий весенний сев должен пройти организованно и в предельно сжатый временной отрезок, чтобы уложиться в оптимальные агротехнические сроки», — сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусова, аграриям региона предстоит засеять 3 млн 34 тысячи гектаров, что на 8,3 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году.

Также власти региона уведомили об изменении структуры посевных площадей. Площадь под зерновыми культурами уменьшится, площадь выращивания подсолнечника, масличного льна, рапса — расширится. Для посевной подготовлена 371 тысяча тонн семян, в том числе 20 тысяч тонн элиты. К 7 мая приобретено 75% запланированного объёма минеральных удобрений.

К весенним полевым работам хозяйства региона приобрели новую технику на 381 млн рублей. Запасы топлива превышают 50% необходимого объёма. 30 районов приступили к закрытию влаги на полях.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году в хозяйствах всех категорий Омской области было произведено почти 3,5 млн тонн зерна; 741,1 тыс. тонн картофеля; 272,1 тыс. тонн овощей; 187,4 тыс. тонн масличных культур. По данным Омскстата, сбор урожая по сравнению с 2016 годом вырос на 6,1%, масличных культур — на 20,6%, картофеля — на 20,3%, овощей — на 12,6%.

Читайте также: Омская область: зерна много, а вывозить не на чем