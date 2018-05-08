Москва, 8 мая, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Для 36% жителей России День Победы — государственный праздник. 54% считают его народным, 7% — семейным. Лишь 12% граждан заявили, что в их семье никто не воевал. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Советская открытка

80% опрошенных (в селах эта доля еще выше) намерены принять участие в торжествах в честь Дня Победы в тех местах, где они живут. 16% не планируют присоединиться к праздничным мероприятиям.

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В средствах массовой информации говорят и пишут о Великой Отечественной войне столько, сколько нужно, уверены 45% граждан.

При этом почти столько же респондентов (44%) думают, что СМИ информируют слишком мало о войне.

Первого мнения чаще придерживаются молодые люди, второе мнение чаще присуще людям 46−60 лет.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 22 апреля 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, подавляющее большинство (более 90%) жителей России 9 мая смотрят парад Победы на Красной площади в Москве. 65% опрошенных сказали, что обычно смотрят трансляцию по телевидению.

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