Хабаровск, 8 мая, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Что ждёт Дальний Восток в ближайшие шесть лет? Ждать ли многострадальному «усиленно развиваемому» макрорегиону долгожданных перемен к лучшему или развитие ДФО так и останется лишь громко декларируемыми заявлениями? Мнения экспертов-дальневосточников собрал корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свет. Медведев

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«То, что президент оставил Дмитрия Медведева на посту главы российского правительства, говорит, на мой взгляд, о том, что никаких резких движений в ближайшие шесть лет ждать не стоит. Хорошо это или плохо? В данный период скорее хорошо. Если говорить о Дальнем Востоке. Известно, что остаётся Юрий Трутнев. Известно, что он сохраняет должность вице-премьера. Ждём дальнейших известий. Скорее всего, я думаю, дальневосточный блок будет усилен. До конца не ясен вопрос по министрам — кто войдёт в этот блок, что он вообще будет из себя представлять. Если остаётся Минвостокразвития со всеми действующими ныне лицами — это одно. Но, возможно, будет создана новая структура по развитию Дальнего Востока. Главное, на мой взгляд, что неизменным остается вектор на развитие ДФО. Это, безусловно, хорошо. Возможно, Юрий Трутнев будет наделен новыми полномочиями. То, что он остаётся в правительстве на должности вице-премьера, — хороший знак для наших соседей по АТР. У Трутнева с ними крепкие контакты. А на Востоке, как известно, ценят стабильность. Для инвесторов из стран АТР это, повторю, хороший знак. Сейчас ждём новых министров, отвечающих за развитие Дальнего Востока. Тогда и можно будет об этом говорить. В одном из своих прошлых интервью ИА REGNUM я говорил, повторю это сейчас: для президента развитие ДФО вопрос престижа перед азиатскими соседями. Приоритетное развитие макрорегиона объявлено на весь мир. И мир это услышал неоднократно. Следовательно, Дальний Восток должен получить такое развитие, которое можно будет предъявить соседям. Мир должен увидеть, что заявления президента, его поручения по ДФО исполняются», — поделился мнением политолог, доктор политических наук Илдус Ярулин.

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«Чего можно ждать от назначения Дмитрия Медведева? Ничего хорошего. Не думаю, что хоть кто-то ждёт, что этот человек начнёт работать на благо страны. У него было очень много лет, чтобы показать, что он способен хоть на что-то. Но он не сумел, да и, скорее всего, просто не захотел продемонстрировать стране хоть какую-то работу. Он просто не умеет этого делать. Мы с ужасом ждём расправы, иначе не скажешь, над остатками дальневосточного населения путём повышения пенсионного возраста. Многие сегодня говорят, что Медведев не посмеет сделать это с северянами и дальневосточниками. Это — наивные мечты. Еще как посмеет! И многое другое посмеет тоже. Мы оцениваем политиков по реальным делам. Ничего хорошего Дальний Восток в ближайшие шесть лет не ожидает. Негативные тенденции будут только усиливаться. Отток коренного населения увеличится в разы, проблема аварийного жилья, отвратительной медицины, некачественного образования, разрушенных дорог, аэропортов и прочего — все это будет только нарастать. Надо реально смотреть на вещи. Если в предыдущий период так называемого «развития» ДФО было провалено все, что только можно, и даже то, чего провалить было нельзя, то глупо ждать от тех же самых исполнителей каких-то чудес. Не бывает чудес. Сегодня очень сложно сказать, станет ли Россия когда-нибудь процветающей страной, в которой комфортно жить не только элите, но и простому народу. Но в ближайшие шесть лет для народа ничего не изменится. Вернее — изменится: станет еще хуже. Мы были бы рады ошибиться, но, боюсь, что ошибки тут нет», — убеждена помощник депутата Государственной думы России Алексея Корниенко (КПРФ) на Сахалине и Курилах Галина Подойникова.

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«Внесение кандидатуры Медведева на пост председателя правительства было ожидаемым шагом президента, поскольку никаких предпосылок к обратному в последние месяцы мы не наблюдали. Владимир Путин, который ещё в 2013 году объявил развитие Дальнего Востока приоритетом в национальной политике на весь XXI век, на мой взгляд, выступает неким гарантом сохранения дальневосточного блока в правительстве. Тем не менее борьба за преобладающий вектор в политике (восточный против западного) разворачивается в последние годы очень серьезная. Среди явных противников выделения регионального блока многие министры и некоторые вице-премьеры. Однако авторитет Путина пока перевешивает мнения значительной части элиты нашей страны. То, что в правительстве остаётся Юрий Трутнев, говорит о сохранении политики правительства по отношению к Дальнему Востоку на следующий шестилетний цикл. Можно сказать, что для дальневосточных представителей кардинальных изменений не последовало. Определяющим периодом для Минвостокразвития станет не первый, а уже второй премьерский срок Медведева», — полагает ведущий политолог, директор Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий Коломейцев.

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Ровно за месяц до инаугурации президента Владимира Путина аналитик ИА REGNUM Юрий Баранчик обосновал, почему именно Дмитрий Медведев останется главой российского правительства ещё на шесть лет.

«Слабый премьер будет проводить ту программу реформ, которую предложит президент. На фоне громкого дела группы «Сумма», весьма основательно ударившего по позициям вице-премьера Аркадия Дворковича и самого премьера, появилось много рассуждений о том, сохранит ли Дмитрий Медведев свой пост. На наш взгляд, Дмитрий Медведев останется в правительстве, чего нельзя сказать о Дворковиче. Какие есть аргументы в пользу сохранения Дмитрием Медведевым своего поста? Во-первых, удар по группе «Сумма» серьезно ослабил не только финансовые возможности премьера, что весьма немаловажно, но и серьезно ударил по его статусу самостоятельной политической фигуры, способной защищать своих. В условиях психологии большинства чиновников госаппарата, Медведев полностью утратил статус самостоятельной силовой фигуры, которая способна продавливать принципиальные решения. В результате статус Медведева на ближайшие шесть лет будет даже не «технический премьер», а «номинальный премьер». Это означает, что центр принятия решений будет один. И он смещается полностью в администрацию президента», — писал 7 апреля 2018 года аналитик ИА REGNUM.

Что касается политики относительно развития Дальнего Востока, то здесь всё гораздо сложнее.

Дальневосточники в большинстве своём уже не верят ни в какое развитие и всё чаще полагают, что пустые разговоры, которыми их кормили предыдущие шесть лет, так пустыми разговорами и останутся.

Подтверждением тому служит массовое бегство населения из «усиленно развиваемого» макрорегиона, провалы в программах по привлечению инвестиций в ДФО, нарастающие инфраструктурные проблемы, главной из которых является проблема аварийного жилья.

Не внушает дальневосточникам никаких радужных надежд и желание федеральных чиновников «нафаршировать» ДФО кем угодно, кроме коренного населения. На фоне возмущений дальневосточников по поводу засилья мигрантов из стран Центральной Азии взрыв возмущения в социальных сетях вызвал очередной призыв председателя постоянной комиссии по вопросам миграции и защите прав человека в сфере межнациональной политики Евгения Боброва о необходимости увеличения преференций для мигрантов. Дальневосточников возмущает необъяснимое желание федеральных властей заботиться о ком угодно, кроме жителей Дальнего Востока. Они вообще в расчет не берутся в многообразных планах по развитию макрорегиона.

Создание ТОРов и порто-франко также не принесло ожидаемых результатов. По итогам рабочей поездки в ДФО в конце апреля 2018 года Юрий Трутнев заявил, что дела с инвестиционной привлекательностью субъектов Дальнего Востока столь плохи, что ниже падать просто некуда. Но параллельно с заявлением полпреда Минвостокразвития опубликовало информацию о том, что ДФО, напротив, чемпион России по привлечению инвестиций. Такая «рассогласованность» вызывает недоумение у жителей ДФО, а также — неверие в какое-то реальное развитие.

Шок и ожидание катастрофы вызвало у жителей Дальнего Востока обещание Дмитрия Медведева повысить пенсионный возраст. Эксперты полагают, что, если нововведение коснётся ДФО и «северов», то исчезнет последнее основание жить на Дальнем Востоке.

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