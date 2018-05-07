Ростов-на-Дону, 7 мая, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Что-то новое людьми воспринимается всегда позитивно, поэтому большинство жителей региона с интересом и надеждами воспринимают прошедшую инаугурацию главы государства. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM после церемонии инаугурации президента России сообщил директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Предыдущую деятельность Владимира Путина на этом посту более 2/3 жителей Ростовской области оценивают положительно. Особо выделяют успехи в следующих направлениях: «укрепления международных позиций России», «урегулирования ситуации на Северном Кавказе», «наведения порядка в стране». Есть направления, на которые, по мнению жителей Дона, должна быть направлена деятельность избранного главы государства. Это «насыщение рынка отечественными товарами», «рост обороноспособности, развитие оборонной промышленности», «снижение зависимости экономики страны от экспорта энергоресурсов», — отметил собеседник агентства.

По его словам, наряду с этим есть проблемы, которые волнуют наших соотечественников, и которые они считают необходимыми для решения. В их числе — кризис системы ЖКХ, рост жилищно-коммунальных платежей, рост цен на товары и услуги, коррупция, охлаждение отношений России с Западом, а также низкая гражданская и правовая культура людей, неумение бороться за свои права.

«Учитывая высокий рейтинг доверия, избиратели ждут изменения в указанных сферах и, в том числе, ожидают изменения в правительстве РФ для улучшения работы по этим направлениям», — заключил эксперт.

Добавим, что донской губернатор Василий Голубев возглавил группу представителей Ростовской области, приглашенных на состоявшуюся в Москве церемонию инаугурации избранного президента России. Владимир Путин вступил в должность главы государства в Большом Кремлевском дворце.

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