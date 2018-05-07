Москва, 7 мая, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Сегодня, 7 мая, в день официального вступления Владимира Путина в должность президента РФ за главу государства помолился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Молебное пение он совершил в Благовещенском соборе Московского Кремля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московского патриархата.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

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После церемонии инаугурации и встречи Путина с волонтёрами и представителями молодежных организаций, глава государства направился в Благовещенский собор Кремля, где у входа его встретил патриарх.

«Глава государства и предстоятель Русской Православной Церкви проследовали в собор, где был совершен благодарственный молебен», — добавили в РПЦ.

В прозвучавшем молебне патриарх Кирилл попросил у Бога послать президенту России силы и премудрость «к правлению и правосудию, добре страною нашею правити, мир и благоустроение в ней насаждати, врагов же ея и супостат в страх и бегство обращати».

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По завершении молебна патриарх Кирилл прочёл молитву, которая всегда используется на этом богослужении. Затем он обратился к главе государства с приветственным словом, пожелав президенту сил и здоровья выполнить все обещания, данные в инаугурационной речи.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 мая, в Большом Кремлёвском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. На мероприятие были приглашены почти шесть тысяч гостей.

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Напомним, президентские выборы прошли в России 18 марта. В голосовании приняли участие 67,54% избирателей. В поддержку действующему главе государства Владимиру Путину высказались более 56,4 млн человек — 76,69% избирателей, пришедших на участки. Это уже четвёртый срок путина на посту главы государства.