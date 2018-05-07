Кызыл, 7 мая, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-оол, принявший участие в церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявил, что «не каждому выпадает честь работать в одной команде с человеком и политиком такого масштаба».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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По словам главы Тувы, Владимир Путин «изменил не только Россию, но и миропорядок», «защитил государство от падения в смуту».

«Путин — это глыба, непробиваемая скала. Уверен, россияне сделали абсолютно верный выбор. Нам важно оставаться такими же сплочёнными, ведь только такой настрой поможет нам дальше строить будущее России, делать её вместе с президентом могущественнее», — написал Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 7 мая, состоялось вступление в должность президента РФ Владимира Путина.

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18 марта 2018 года действующий глава государства Владимир Путин выиграл выборы президента РФ, получив 76,69% голосов.