Москва, 7 мая, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Сегодня, 7 мая, правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом Российской Федерации, сообщается на сайте правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Правительство отправлено в отставку по распоряжению от 7 мая 2018 года №875-р. согласно статье 35 Федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации».

Согласно ст. 35 правительство в полном составе уходит в отставку в день вступления в должность президента России.

В соответствии со ст. 116 Конституции РФ подписанным распоряжением оформлено такое решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая 2018 года Владимир Путин вступил в должность президента России.

Торжественная церемония вступления Путина в должность главы государства состоялась в Большом Кремлёвском дворце.

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По данным опроса, жители России хотят значительных изменений курса в стране после формирования нового правительства РФ.

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