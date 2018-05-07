Москва, 7 мая, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, вступив в должность в четвертый раз, заявил, что главное для России сегодня — это прорывы во всех сферах жизни, и обеспечить такой рывок может только свободное общество.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Глубоко убежден, что такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает всё новое и всё передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину», — сказал Путин.

Глава государства пояснил, что нужно отторгнуть всё то, что сковывает людей и мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя и свои таланты. Следовательно, оно ограничивает устремленность в будущее всей России.

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Свой четвертый президентский срок Путин намерен посвятить «служению людям и Отечеству». Он выразил благодарность гражданам России за высокий уровень искренней поддержки на выборах.

Говоря о России, Путин отметил необходимость «глубоких позитивных перемен внутри страны», которая должна быть «современной и динамичной». Предстоящие решения определят судьбу страны на десятилетия вперед.

«История не прощает безразличия и непоследовательности, расслабленности», — сказал глава государства, добавив, что «времени на раскачку нет».

Напомним, 7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.