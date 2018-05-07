Москва, 7 мая, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Девятнадцать населенных пунктов России остаются подтопленными в результате паводков, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Николай Богданов-Бельский. Весенний паводок

Подтопленными остаются 248 жилых домов, в которых проживает 702 человека (в том числе 207 детей). Подтоплено более 850 приусадебных участков, 37 низководных мостов и 16 участков автодорог.

Подтопленных объектов экономики нет, уточнили в МЧС РФ. Из-за подтоплений от дорог отрезаны 36 населенных пунктов, к ним организованы лодочные переправы, благодаря которым местные жители снабжаются всем необходимым.

«В зонах подтопления проводятся подворовые обходы, откачка воды, осуществляется обеспечение продуктами, оказание медицинской и адресной помощи, охрана общественного порядка, проверка газового хозяйства, отсыпка грунтом низменных мест», — сообщили в МЧС РФ.

Кроме того, в подтопленных населенных пунктах дежурят спасатели и медики, а также ведется круглосуточный замер уровней воды на гидропостах.

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К ликвидации последствий привлечены 520 человек и 220 единиц техники.