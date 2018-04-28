На Алтай надвигается вторая волна паводка

Барнаул, , 08:29 — REGNUM В Алтайском крае сохраняется неустойчивый характер погоды: плюсовые температуры днём и до 0˚С ночью прогнозируют синоптики на ближайшие дни. Не исключены мокрый снег, дождь (в южных районах местами сильный дождь) с усилением ветра до 17 м/с. Неравномерное оттаивание земляного полотна уже сказалось на состоянии проезжей части автомобильной дороги Акатьево — Сузоп — Новотроицк в Солтонском районе. По данным Алтайавтодора, в настоящее время из-за поднятия уровня воды в реке Неня отсутствует движение до сёл Тосток, Кичек, Сузоп, Новотроицк.

Возможны и другие ЧП: начало второй волны весеннего половодья в Алтайском крае прогнозируют на конец мая — начало июня. Согласно прогнозу ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, достижение опасных отметок и подтопления возможны как в пригороде Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Камня-на-Оби, так и более чем в 125 населённых пунктах Алтайского, Бийского, Быстроистокского, Калманского, Каменского, Красногорского, Краснощёковского, Курьинского, Петропавловского, Первомайского, Павловского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Солтонского, Тальменского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шелаболихинского, Шипуновского районов.

Напомним, 23 апреля в связи со стабилизацией паводковой обстановки в Алтайском крае был снят режим ЧС, введённый 27 марта. В зоне первой волны паводка в регионе этой весной оказались 38 муниципальных образований, было подтоплено более трёх тысяч жилых домов и свыше восьми тысяч приусадебных участков. Пострадавшими признаны свыше 18 тысяч жителей региона, ущерб в АПК составляет более 27 млн рублей.

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