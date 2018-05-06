Донецк, 6 мая, 2018, 23:22 — ИА Регнум. Группа военных механизированного батальона вооруженных сил Украины (ВСУ), патрулировавших местность в районе Горловки в Донбассе, подорвалась на мине. Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил Украины на странице в соцсети Facebook.

Commons.wikimedia.org Противотанковая мина

«Сегодня, 6 мая, во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на горловском направлении, — говорится в сообщении. — На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены».

Чтобы помочь пострадавшим, на место ЧП прибыла резервная группа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти направили армию и нацбатальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: ЛНР: Новое украинское командование стремится дестабилизировать обстановку

А также: Аваков о «возвращении» Донбасса: «Есть полная готовность»