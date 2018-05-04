Симферополь, 4 мая, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Более полумиллиона туристов отдохнули в Крыму за первые четыре месяца 2018 года. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Архип Куинджи. Море. Крым. 1898-1908

«В Крыму с начала года отдохнуло 528,5 тысячи туристов, что на 11,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из общего числа отдыхающих за январь-апрель 46% прибыло в Крым авиатранспортом, 48% — паромной переправой, 6% — другими видами транспорта.

Согласно данным министерства, основная часть туристов прибывает на Южный берег Крыма — 51,4% от общего числа отдохнувших в Крыму с начала года. На Западное побережье Крыма пришлось 21,5% отдыхающих, на Восточное побережье — 9,6%, на другие регионы — 17,6%.

В коллективных средствах размещения в Крыму за январь-апрель 2018 года отдохнуло 187,1 тысячи организованных туристов.

Отмечается также существенный рост количества туристов в первомайские праздники. За период с 28 апреля по 2 мая полуостров посетило 69,8 тысячи отдыхающих, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также:

«Российская Калифорния»: в Минэкономразвития РФ рассказали о будущем Крыма

Крымский парламент одобрил перенос курортного сбора на 2019 год