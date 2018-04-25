Крымский парламент одобрил перенос курортного сбора на 2019 год

Симферополь, , 12:00 — REGNUM Государственный совет Крыма принял на очередной сессии 25 апреля в двух чтениях законопроект, который предусматривает перенос срока начала эксперимента по введению курортного сбора на 1 мая 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам авторов законопроекта, документ подготовлен для организации администрирования курортного сбора.

«Необходимо провести ряд подготовительных мероприятий, в том числе сформировать реестр операторов курортного сбора, разработать и внедрить эффективную систему учёта плательщиков сбора, законодательно урегулировать ответственность операторов и плательщиков за отказ от его уплаты», — сказано в пояснительной записке к документу.

Напомним, участвовать в эксперименте будут шесть полуострова: Алушта, Ялта, Судак, Саки, Феодосия и Евпатория — сумма сбора составит 10 рублей в сутки с человека.

В целом же участниками эксперимента по курортному сбору, помимо Крыма, стали Алтайский, Ставропольский и Краснодарский край. Эксперимент должен стартовать 1 мая 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля глава парламентского комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщил, что перенос мотивирован необходимостью подготовки дополнительного пакета документов и ещё одной поправки юридического характера, которая предполагает, что все законы вступают в силу через 10 дней с момента опубликования.

«Переноса налогового эксперимента напрямую связан с датой открытия моста через Керченский пролив, поскольку до этого туристический сезон на полуострове не может считаться полноценным», — подчеркнул парламентарий.

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