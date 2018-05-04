Москва, 4 мая, 2018, 11:06 — ИА Регнум. В день проведения церемонии инаугурация президента РФ Владимира Путина террористы готовятся совершить диверсии. Нападению могут подвергнуться объекты атомной энергетики. В частности, речь идёт о Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору. Сообщение о готовящемся теракте начальник службы безопасности станции получил накануне, 3 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Информацию распространило управление 95-й дивизии Федеральной службы войск национальной гвардии, расположенное в Москве, пишет «Фонтанка.ру». В предупреждении уточняется, что преступники могут использовать бежевую иномарку, зарегистрированную в Москве. Дата угрозы очерчена майскими праздниками и инаугурацией Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Силы Росгвардии приведены в повышенную боеготовность, на АЭС региона разосланы предупреждения. Предпринимаются все меры для предотвращения террористической атаки.

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Как сообщало ИА REGNUM, церемония вступления в должность президента России назначена на 7 мая. Сценарий предстоящей инаугурации президента России Владимира Путина не претерпел серьёзных изменений по сравнению с прошлыми церемониями. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что инаугурация может пройти без традиционного проезда кортежа по Москве. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в прошлый раз президент переезжал из Дома правительства в Кремль. Теперь же «необходимости в этом переезде нет».

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Тем не менее, по его словам, кортеж каким-то образом всё же будет использоваться в ходе церемонии, так как президент «переезжает из рабочего корпуса в Большой Кремлёвский дворец».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле теракты, которые боевики готовили на майские праздники, были предотвращены в Дагестане. Две группы боевиков (в общей сложности девять человек) были уничтожены в ходе спецоперации в городе Дербенте и на территории Дербентского района.