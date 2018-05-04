Бишкек, 4 мая, 2018, 08:57 — ИА Регнум. В Киргизии намерены реализовать новую программу по повышению доверия общества к судебной системе, заявила глава Верховного суда Айнаш Токбаева, сообщает 4 мая «24.kg».

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По ее словам, программа поддерживается Агентством США по международному развитию (USAID) и Международной организацией по развитию права (IDLO). Программа направлена на укрепление взаимосвязей судебной системы с общественностью Киргизии путем более активного участия общества в развитии судов.

Также будет совершенствоваться нормативно-правовая база, а обществу будет проще получить доступ к судебным актам.

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«Процесс продолжается и основной стратегической целью является повышение доверия», — сказала Токбаева.

Напомним, в начале марта у здания Верховного суда в Киргизии прошел митинг против коррупции в судебной системе и прокуратуре. Также митингующие высказались в поддержу президента республики СооронбаяЖээнбекова.

В мероприятии приняли участие около 50 человек. По мнению главы фонда «Наше право» КаличУмуралиевой, граждане не могут разрешить спор в судах за придомовые территории и детские площадки в свою пользу.