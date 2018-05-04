Москва, 4 мая, 2018, 08:04 — ИА Регнум. В Москве пройдет экспертиза жилых домов, построенных по программе реновации. Эксперты оценят качество строительства двух домов. Об этом заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Антосенко уточнил, что первая новостройка расположена в районе Коньково, вторая — в районе Северное Медведково на северо-востоке города.

Специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС) проверят качество монтажа сборных железобетонных конструкций, включая сварные соединения и межпанельные швы.

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Исследования качества работ на жилых и социальных объектах проводится по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Качеству работ на жилых объектах уделяется особое внимание. Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер при необходимости», — пояснил Антосенко.

Кроме новых домов по программе реновации специалисты Мосгосстройнадзора совместно с Центром экспертиз проверит 20 стройплощадок и выполнят около 100 исследований.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в Москве была принята программа реновации жилья. Она затронет 5 171 дом, где живут около 1 млн москвичей. Программа предусматривает расселение более 350 тыс. квартир к 2032 году.

В 2018 году в рамках программы реновации в Москве планируется начать строительство 34 домов общей вместимостью 7054 квартиры.

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