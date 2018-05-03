Нижний Новгород, 3 мая, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Директор департамента строительства Нижнего Новгорода Юрий Щеголев был задержан 2 мая. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

U.S. Air Force Задержание

По версии следствия, осенью 2016 года Щеголев предложил за взятку в размере 6,5 млн рублей оказать содействие при участии в аукционе на строительство детского сада в ЖК «Зенит» Советского района директору одной из строительных компаний. Сумма взятки составляет не менее 5% стоимости контракта.

Щеголев знал, что заявка этой компании не соответствует условиям конкурса, однако дал указания членам комиссии признать эту заявку действительной. По результатам аукциона компания получила контракт стоимостью более 130,5 млн рублей.

2 мая при получении последней части взятки в размере 800 тыс. рублей в автомобиле Щеголев был задержан. Ему предъявлено обвинение.

В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Щеголев является директором департамента строительства с 16 июля 2012 года. До этого с 2002 по 2005 год работал генеральным директором МУП «Дирекция по строительству метрополитена Нижнего Новгорода», первым заместителем гендиректора муниципального учреждения «Главное управление по ремонту и строительству метрополитена, мостов и дорожной сети Нижнего Новгорода». С 2015 по 2012 год — директор государственного предприятия Нижегородской области «Нижегородинженерстрой», государственного учреждения Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде это не первое уголовное дело, возбуждённое в отношении бывших и действующих чиновников городской администрации. 19 апреля 2018 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту получения взятки в 17 млн рублей в отношении экс-главы администрации Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова. По мнению следствия, будучи мэром, Кондрашов получил от предпринимателя взятку «за общее покровительство» и помощь в предоставлении участка для строительства крематория.

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Ранее уголовное дело по схожей статье было возбуждено в отношении другого экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Речь шла о сумме в 1 млн долларов. 19 декабря 2017 года Сорокин был задержан и с того момента находится в СИЗО, расследование уголовного дела продолжается.

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