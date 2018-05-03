Москва, 3 мая, 2018, 09:56 — ИА Регнум. О новых санкциях слышали 76% жителей России. 44% граждан предполагают, что санкции существенно повлияют на экономику страны, 29% думают, что повлияют несущественно. Лишь 15% ожидают существенного влияния. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять

По мнению 45% опрошенных, новые санкции США и готовящиеся ответные меры России — это серьёзное обострение конфликта между нашими странами. 44% думают, что ничего принципиально нового не произошло.

Санкции со стороны других стран оказывают отрицательное влияние на экономику России, уверены 37% опрошенных. 30% заявили, что санкции имеют положительное влияние на российскую экономику.

При этом 51% жителей России не пугают санкции США, они никак не повлияют на их личную жизнь.

Существенно влияние санкций на свою личную жизнь признают лишь 23% респондентов, несущественное — 19%.

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Если Запад отменит санкции против России, это принесёт российской экономике больше пользы, считают 45% граждан (в обратном уверены 12%).

Если Россия отменит санкции против Европы, это также пойдет на пользу экономике России, считают 34% участников опроса (16% думают, что вреда будет больше).

Запрет на ввоз продуктов и лекарств из стран, которые ввели санкции против России, правильным считают 45% респондентов, неправильным — 38%, чаще других — москвичи, молодые и люди с высшим образованием.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 22 апреля 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о расширении пакета антироссийских санкций из-за ситуации на Украине минфин США объявил 6 апреля. В чёрном списке оказались 24 российских чиновника и бизнесмена, а также 14 крупных компаний.

Свой ответ готовится дать и Россия. В настоящее время в Госдуме РФ находится законопроект, наделяющий правительство и президента правом вводить ответные ограничения и запреты на санкции США и других стран.

Инициатива предусматривает 16 ответных мер, однако их число может вырасти ко второму чтению инициативы.

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