Оренбург, 1 мая, 2018, 14:49 — ИА Регнум. В Оренбурге 1 мая во второй половине дня прошла первая монстрация. Около 30 человек с абсурдными лозунгами собрались возле памятника В.И. Ленину в одноименном сквере, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова Главный плакат первой монстрации в городе

Наталья Хомутова Участники креативной акции со своими абсурдными лозунгами

Ключевым лозунгом стала фраза на самой большой растяжке, которую держали участники монстрации — «Акт нравственной распущенности». Шествие было непродолжительным — монстранты со своими абсурдными плакатами обошли вокруг памятника.

Наталья Хомутова Шествие монстрантов

Примечательно, что к бунтарям правоохранители не применили никакого наказания. Напомним, что организаторы не прошли процедуру согласования заявки в мэрии и подавали иск в суд. Однако первая судебная инстанция 26 апреля отказалась признавать действия чиновников незаконными.

Наталья Хомутова Первая монстрация собрала около 30 человек

Читайте также: «Первомай — это не песочница»: скандалы вокруг монстрации

Идти одной колонной с монстрантами отказались профсоюзы. Более того, они подвергли резкой критике желание части молодежи провести в городе альтернативную первомайскую акцию. Не пожелали поводить совместное мероприятие и политические партии.

Несмотря на все препоны, молодые люди проявили упрямство и вышли на улицу с абсурдными плакатами. Акция прошла мирно, без подвоха.