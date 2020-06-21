Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM Семнадцать медиков Санкт-Петербурга, помогавших больным с коронавирусной инфекцией и погибших в этой борьбе против смертельно опасного заболевания, посмертно награждены новым орденом Пирогова.

Машина скорой помощи на улице Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили 21 июня в Смольном. Награждение приурочено к отмечаемому сегодня Дню медработника.

Среди награжденных посмертно — умершие от COVID-19 петербургские врачи Сергей Белошицкий, Лариса Веселаго, Татьяна Зайко, Мария Киселева, Александр Костыгин, Галина Литвинова, Владимир Манькович, Виктор Парафило, Антонина Рында, Татьяна Ткачева, Лилия Уон, Алексей Филиппов, а также медицинские сестры Светлана Давтян, Любовь Заика, Наталья Рожкова, Валентина Шужина и рентгенолаборант Людмила Жиленкова.

Как сообщало ИА REGNUM, по неофициальным данным к 19 июня в Петербурге в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией скончались 44 медработника, в Ленинградской области — 10 медработников. Не у всех у них COVID-19 стал основной причиной смерти. Официально властями сообщалось о смерти лишь нескольких медиков.

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Как отмечают в Смольном наград сегодня удостоено большое количество работников здравоохранения Санкт-Петербурга, принимавших и продолжающих участие в лечении больных с коронавирусной инфекцией.

В частности, главврачу Покровской больницы Марине Бахолдиной присвоено звание Герой Труда Российской Федерации.

В числе награжденных новым орденом Пирогова — 103 петербургских врача. Учрежденной одновременно с орденом новой медалью Луки Крымского награжден 31 петербургский работник системы здравоохранения среднего звена. Еще 22 сотрудника междучреждений Санкт-Петербурга получили Благодарность Президента РФ.

«В тяжелых условиях пандемии петербургские медики показали свои лучшие качества — профессионализм, готовность выполнять свой долг с риском для собственной жизни, не считаться со временем и трудностями. Их подвиг в эти месяцы войдет в историю здравоохранения», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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