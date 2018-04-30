Одесса, Украина, 30 апреля, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Одесский припортовый завод (ОПЗ), который является одним из крупнейших предприятий Украины, остановил работу в связи с прекращением поставок голубого топлива. Об этом сообщил заместитель генерального директора завода Николай Щуриков на странице в соцсети Facebook.

Minami Himemiya Одесса, порт Южный

«Сегодня (30 апреля) принято решение о полной остановке ОПЗ, — написал Щуриков. — Причина — получение уведомления от «Укртрансгаза» о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине намерены провести «большую приватизацию» и продать около 200 государственных объектов иностранным инвесторам. Многие объекты стали «не прибыльными» с 2014 г. после государственного переворота на Украине.

Продажа будет проходить в два шага. Гособъекты будут разделены на крупные и средние, первые будут продаваться с привлечением советников, а вторые — через электронные торги.

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