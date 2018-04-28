Москва, 28 апреля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Строительство газопровода «Сила Сибири», которое ведёт компания «Газпром», подорожало более чем на треть. Ранее стоимость объекта компания оценивала в 800 млрд рублей (в ценах на 1 января 2011 года). Теперь эта сумма в текущих ценах выросла до 1,1 трлн рублей. Об этом в ходе телеконференции для инвесторов сообщил начальник управления департамента строительства «Газпрома» Андрей Воробьёв.

Gazprom.ru Строительство установки комплексной подготовки газа № 3 Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения

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Что касается освоения Чаяндинского месторождения, которое станет ресурсной базой проекта, то оно обойдётся ещё в 450 млрд рублей, а Амурский газоперерабатывающий завод — в 950 млрд рублей. Первоначально стоимость ГПЗ оценивалась в 670 млрд рублей.

Воробьёв добавил, что экспорт трубопроводного газа в Китай по новому газопроводу «Сила Сибири» должен начаться по графику — в конце 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году «Газпром» и китайская CNPC подписали договор купли-продажи российского газа по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири»). Договор был заключён сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год. Ресурсной базой для поставок газа в газопровод «Сила Сибири» станут месторождения Якутского и Иркутского центров газодобычи — Чаяндинское (его планируется запустить в конце 2019 года) и Ковыктинское.

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Газопровод «Сила Сибири» предполагает строительство двух подводных тоннелей, протяжённостью 1139 км, которые по дну реки Амур свяжут город Хэйхэ провинции Хэйлунцзян в Китае и город Благовещенск Амурской области. Общая же длина «Силы Сибири» достигает почти 4 тыс. км.

Строительство объекта идёт высокими темпами. К концу 2017 года было построено 1380 км газопровода, что составит две трети от его общей протяженности, а уже в марте готовность участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска составляла 75,5% (проложено 1629,3 км линейной части газопровода).