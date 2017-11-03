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Трубопровод «Сила Сибири» начинает «форсировать» Амур

Экономика

Газопровод будет прокинут через два подоводных тоннеля 1139 метров каждый и свяжет город Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян и Благовещенск Амурской области

Трубопровод «Сила Сибири» начинает «форсировать» Амур
Иллюстрация: Gazprom.ru
Строительство газопровода «Сила Сибири»

Харбин, Китай, 3 ноября 2017, 01:12 — REGNUM  Строительство двух подводных тоннелей для газопровода «Сила Сибири» проходит плавно, сообщает 2 ноября агентство «Синьхуа».

Газопровод будет прокинут через два тоннеля 1139 метров каждый и свяжет город Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян и Благовещенск Амурской области, отмечает правительство Хэйхэ в своем заявлении.

Подводная конструкция пройдет по дну реки Амур черед китайско-российскую границу. Отмечается также, что один из тоннелей был закончен буквально недавно.

Китайская секция газопровода «Сила Сибири», чья общая длина достигает почти 4 тыс. км, начинается в Хэйхэ и заканчивается в Шанхае. Работы над российским участком газопровода начались в Восточной Сибири в 2014 году.

Напомним, что проект магистрального газопровода для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) осуществляется совместно с российской компанией «Газпром» и китайской CNPC.

Отметим также, что по словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, до конца 2017 года будет готово более 1,3 тыс. км газопровода «Сила Сибири».

Читайте ранее в этом сюжете: Миллер: До конца 2017 года будут готовы 1340 км «Силы Сибири»

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Газопровод «Сила Сибири»

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