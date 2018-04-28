Симферополь, 28 апреля, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Специалисты отмечают устойчивый рост минерализации подземных вод на севере Крыма. Об этом 28 апреля на пресс-конференции в Симферополе сообщил председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эдуард Аниконов. Жажда. 2007

«Ситуация с повышением водоотбора в Северном Крыму остаётся сложной, поскольку идёт медленный, но стабильный рост минерализации подземных вод. Прошлогодние исследования показали, что улучшения гидрохимической обстановки не произошло и значительная часть водозаборов Крыма оказалась в сложных условиях эксплуатации — повышенная минерализация зафиксирована более чем в 100 водозаборах с утвержденными запасами», — отметил специалист.

По его мнению, установка опреснительных систем — стоимость каждой превышает один миллион рублей — может помочь изменить ситуацию.

«В Первомайском районе с прошлого года работает отечественная опреснительная установка, которую установили по заданию главы республики. После того как она пройдёт тестовый период, будет поручение разработать программу», — подчеркнул чиновник, заверив, что у властей есть чёткое понимание выхода из сложившейся ситуации.

Он также отметил, что на данный момент в крымских водохранилищах достаточный запас воды, которого хватит как минимум до конца года.

По данным пресс-службы Госкомводхоза РК, на текущий момент Симферопольское и Партизанское водохранилища под Симферополем заполнены на 90%, Счастливенское и Изобильненское на Южном берегу Крыма — на более чем 95%. Загорское водохранилище в Большой Ялте заполнено на 75%, Старокрымское — на 50,8%, Аянское в Симферополе и Кутузовское в Алуште — на 95,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, после перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году наиболее серьезные проблемы с водой испытывают населённые пункты Феодосийско-Судакского региона, а также Керчь и Ленинский район. Помимо этого, в начале 2018 года стало известно, что вода в ряде городов и сёл северной части Крыма сильно минерализирована и необходимы срочные меры по её очистке.

«Есть системные вопросы к качеству воды в Красноперекопске и Красноперекопском районе. К большому сожалению, уровень минерализации воды колоссальный. Она непригодна для приготовления пищи, это чисто техническая вода. Необходимо принять краткосрочные меры, определить обоснованность тарифа», — констатировал глава Крыма Сергей Аксёнов.

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Также напомним, что глава Российской академии наук Александр Сергеев позже предложил провести в Крыму исследования для поиска новых источников воды.

«Нужно произвести геофизические исследования водных ресурсов Крыма, с использованием всех современных методов. Возможно, что вода где-то есть. Это очень интересная и серьёзная научная задача, которую необходимо исследовать. Помимо этого, было бы неплохо сделать электронную карту сельскохозяйственных земель», — говорил глава РАН.