Жители России живут угрозой начала ядерной войны: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 апреля, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Итоги саммита: страны НАТО намерены активнее противодействовать «российской угрозе»;
- «Новая эра мира»: станет ли Москва «посредником для мирного процесса между Кореями»;
- Будет ли единогласие: евродепутаты требуют расширить антироссийские санкции;
- Сохранить историю: признает ли ООН победу над нацизмом всемирным наследием;
- Высокая нота тревоги: жители России живут угрозой ядерной войны.