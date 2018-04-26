Москва, 26 апреля, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Центробанк РФ утвердил план мер по предупреждению банкротства ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» (Амурская обл., г. Благовещенск), сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Для повышения финансовой устойчивости «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ) планируется участие ЦБ в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Также Банком России предусмотрено предоставление АТБ средств на поддержание ликвидности.

Для осуществления всех необходимых мероприятий для оказания поддержки АТБ назначена временная администрация.

Управление «Азиатско-Тихоокеанским банком» возложено на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

Регулятор отмечает, что АТБ продолжает работу в обычном режиме, исполняя обязательства перед клиентами и совершая новые сделки.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

АТБ занимает 60-е место по величине активов среди российских банков. По данным на 1 апреля 2018 года, активы банка составляют 120 млрд рублей.

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Справка ИА REGNUM :

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) — крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока, основан в 1992 году.

АТБ предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Филиальная сеть АТБ включает в себя 220 подразделений в 109 населенных пунктах от Камчатки до Урала, в 18 регионах страны. Головной офис банка располагается в Благовещенске (Амурская область).

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